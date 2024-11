SAD ŽIVI U LUKSUZU I MLATI PARE, A NEKAD JE ROĐENDAN DOČEKIVALA UZ PAR SOKOVA: Naša folk pevačica otkrila kako je nakad živela, potpuno ogolila dušu

U emotivnoj izjavi za medije, Jana je podelila sa svima kako su proslave nekada izgledale.

Pevačica Jana Todorović sa posebnim ponosom proslavlja 18. rođendansvoje ćerke kojoj je uz ljubav i radost poklonila auto.U emotivnoj izjavi za medije, Jana je podelila sa svima kako su proslave nekada izgledale, a kako danas, otkrivajući koliko se trudi da svojoj ćerki pruži najbolje.

- Nekada smo svi zajedno slavili skromno, uz par sokova i malo hrane, jer nismo imali mnogo. Bile su to skromne proslave, ali uvek ispunjene ljubavlju. Ove godine, ćerki smo kupili auto, i to smo uradili bez da smo je pitali, jer je ona toliko skromna i to zaslužuje", kaže Jana, koja je s ponosom istakla da je njena ćerka odrasla u odgovornu i vrednu mladu ženu.

Todorovići su, kako ističe Jana, uvek bili porodični ljudi i važnu pažnju su posvećivali tome da uče ćerku životnim vrednostima i skromnosti, ali i tome da svaki uspeh dolazi kao rezultat truda i zalaganja.

