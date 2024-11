Uzimao sam pet grama dnevno: Naš glumac bio navučen na heroin, izvukao se uz pomoć crkve

Scenarista i glumac Nikola Pejaković priznao je da je svojevremeno imao velikih problema zbog korišćenja narkotika.

Privatnih detalja se nerado priseća, a kaže da mu je u borbi protiv ovog poroka mnogo pomogla vera.

- Došao sam bio na 5 grama heroina, u nekim fazama je to zaista bilo ozbiljno. Moj otac se više zabrinuo za moje zdravlje kad sam ja počeo da odlazim u crkvu nego kad sam bio na heroinu - kazao je Nikola Pejaković.

- On je mojoj majci rekao: "Šta se ovo dešava, bio je baš lep narkoman i normalan mladić" - dodao je on na tribini "O borbi sa pomislima", ističući da otac nije bio svestan ozbiljnosti situacije.

Nikola je nedavno priznao šta za njega danas znači reč droga.

- Mislim da to samo kada se unese u jedan prostor... Samo kada se unese, uđe đavo, odnosno, zagadi se taj prostor nekim zlom - rekao je Pejaković u jednoj emisiji.

Nikola je ispričao da je svojevremeno otišao kod jedne žene koja se bavila akupunkturom, ali da ga je ona, izbacivši ga iz ordinacije, u stvari spasila.

- Jesam jednom otišao kod jedne žene koja se bavila akupunkturom il' nečim... I ja sam seo, a ona me odmah pitala: "Je l vi pušite?", ja sam rekao: "Ne", a iz usta... Nikada nisam pušio, ali sam pre toga duvao. Rekla mi je: "Ustanite i izađite iz moje ordinacije, vama samo Bog može da pomogne, ja ne mogu". Ja se tada nisam vratio pravoslavlju, nisam je razumeo. Bio sam onako ljut i rekao sam: "Dobro, sad idem". I ona me je spasila. Pre nego što sam izašao ona mi je napisala tri naslova, tri knjige, koje su za početnike za ulazak u veru i spasila me - dodao je bio u emisiji.

Autor: D. T.