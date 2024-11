Haos u REDakciji! Suočavanje bivših muževa Zlate Petrović uživo u programu, evo šta su Hasan Dudić i Peja jedan drugom rekli

Folk pevačica Zlata Petrović iza sebe ima tri braka, a pažnju medija najviše su privukli onaj s kolegom Hasanom Dudićem, sa kojim ima sina Mikija, kao i onaj s voditeljem Zoranom Pejićem Pejom, kojem je rodila sina Jovana Pejića Peju, aktuelnog učesnika rijalitija "Elita".

Zlata nikad nije krila da je sa Hasanom i Pejom u odličnim odnosima, te da svi oni zajedno funkcionišu kao jedna velika familija, o čemu svedoči i današnja situacija u emsiji "REDakcija" na RED TV. Naime, gost Sanje Arsić, Srđana Zelembabe Zeleta i Gorana Todorovića bio je Hasan Dudić, a u jednom trenutku se putem video poziva u emisiju uključio i Peja.

- Mi imamo super odnos. Hasan je jedan sjajan dasa, veliki emotivac, muzički mag, velika zvezda. Kada je on harao Jugoslavijom s njegovim pesmama, gde su stadioni bili prepuni, mnogi su se šlepali uz njega i mnogi su svoje karijere započinjali tako, a danas mu možda ni ne okrenu broj telefona... To pokazuje kakvi smo mi ljudi, a on je i dalje ostao velikog srca - hvalio je Peja Hasana, koji je dodao:

- Imamo najlepše sinove - rekao je Dudić.

Na opasku voditelja da je Peja "skinuo ženu" Hasanu, Pejić je rekao:

- Takva nam je sudbina, da smo imali najlepšu ženu, i ti i ja, koja nam je rodila dva sina - priznao je on, a potom dodatno pohvalio Dudića:

- Lepo mi izgleda, podmladio mi se, nova ljubav, nova pesma... - ispričao je on u "REDakciji".

