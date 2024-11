FOLK PEVAČICA ŽIVELA U UKLETOJ KUĆI NA VOŽDOVCU: Komšije se i danas ježe od tajne doma u kojem se desilo monstruozno ubistvo

Kraljica romske muzike Vida Pavlović iza sebe je imala dva braka, a oduvek je isticala da joj je najveća žal što se nije ostvarila kao majka.

Vida Pavlović jedna je od naših najistaknutijih pevačica ikada, a njen život bio je ispunjen tugom i bolom. Vida Pavlović je preminula u 60. godini, sahranjena je u Futogu, a živela je na Voždovcu gde je i provela pslednje dane.Kuća u kojoj je pevačica živela bila je aktuelna monstruoznim povodom 2019. godine, kada se u njoj dogodilo ubistvo. Tada je jedan mladić usmrtio drugog, nakon što su pili cele noći, pisali su tada mediji.

- Tu je bilo više naslednika, godinama već nema nikog. Koliko ja znam, oni su se sporili zbog te imovine. Desilo se i to ubistvo pre nekoliko godina, to su izdavali, koliko se sećam, živeli su neki sezonski radnici. Otkad se to desilo, svi tu kuću zaobilaze u širokom luku. Po kraju se priča da je ukleta. Trebalo je da se ruši nekoliko puta do sada, ali je to odlagano. Poslednji put u martu, sad najavljuju za leto. Tu će nići zgrada. Verovatno su rešili taj spor, pa su dobili dozvolu - ispričao je stariji gospodin svojevremeno.

"Tužna je Vidina sudbina"

Komšinica koja živi u kući prekoputa Vidine evocirala je uspomenu na nju kao komšinicu.

- Tužna je Vidina sudbina. Nije sa Stevom imala dece, mnogo je zbog toga patila. Ja sam joj prva komšinica, kao što vidite, živim prekoputa nje. Viđala sam je često, bila je jako prijatna žena. Imala je probleme sa alkoholom i visokim pritiskom, nije vodila računa o sebi, zbog toga je i otišla pre vremena -govorila je komšinica i dodala:

- Steva i ona su tu živeli godinama. Kada su se razveli, on je nastavio da tu živi s njom u kući, ali svako u svom delu. Imali su dobru komunikaciju, nisu se svađali. To je mnogima tada bilo čudno, ali to je bila njihova odluka. Zajedno su i nastupali. Kasnije je on otišao od nje, ponovo se oženio, tako da je ona ostala na kraju sama.

Autor: N.B.