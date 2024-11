Teodora Džehverović ima problem s Desingericom? Pevačica konačno progovorila o njihovom odnosu: Na toj proslavi na kojoj smo bili...

Pevačica Teodora Džehverović iznela je detalje sukoba sa reperom Dragomirom Despićem Desingericom.

Teodora Džehverović otkrila je kako je došlo do njenog sukoba sa Desingericom i istakla da joj smeta što reper ne poštuje žene.

- Ne osporavam njegovu popularnost i sve što je on napravio, činjenica je da je u nečemu dobar čim je toliko popularan. To nije moja šoljica čaja, ali jeste privukao ozbiljnu pažnju na sebe. Imam problem sa njim isključivo zbog toga što smatram da ne poštuje žene dovoljno. Zbog toga nismo ni dobri, a nisam prećutala zbog toga što ne mogu ni ja stalno da ćutim - započela je Teodora, pa nastavila:

- Na toj proslavi na kojoj smo bili, nisam uopšte htela da privučem pažnju, već sam samo ustala i pitala ga: "Da li misliš da ja tebi uopšte treba da pružim ruku?". On je tu počeo da se cereka i bio je dosta transparentniji od mene. On je rekao: "Naravno da treba", na šta sam ja odgovorila da ne bih baš rekla i sela sam dole. Na kraju on kaže da sam ja htela da pravim marketing, a ja mislim da mi stvarno on nije potreban da bih gradila marketing.

- Pljugica i on su se u tom trenutku razišli i tada je pisao Sandri da ona i ja dođemo u studio da čujemo pesmu. Mi smo pitali da nam on pošalje pesmu, ali oni nisu hteli, već su bili za to da mi dođemo u studio da dogovaramo. Ja iskreno nisam videla nas dvoje u duetu, kakva god da je pesma i mene je Pajak pre pola godine pitao da gostujem. Neka on tera svoju priču, ali mislim da nas dvoje ne treba da budemo kul zato što je pokazao veliko nepoštovanje prema meni kao ženi. On je sve okrenuo na šalu, a mene je uvredilo što je nakon svega došao i krenuo da priča kako ja na njemu gradim marketing. Čak sam i tada iskulirala i čekala sam da dođem ovde i da ja kažem svoju priču. Bila sam veoma diskretna u tom razgovoru, a on je glumio cirkus za tim stolom - rekla je ona u podkastu "Poster".

Autor: Nikola Žugić