Srpski kralj obrva imao buran ljubavni život!

Srpski milioner Branko Babić i njegova izabranica Milica Šćekić venčali su se danas u Hramu Svetog Save u Beogradu, a svečanoj ceremoniji prisustvovalo je oko petedesetak zvanica. Kako se sada navodi, oni su požurili sa venčanjem jer je Babićeva, sada supruga, u drugom stanju.

Inače, Babić je u romansu s lepom Milicom, koja mu je danas postala supruga, uplovio ubrzo nakon emotivnog kraha sa influenserkom Ivanom Slipčević, poznatijom kao Tačkasta Mara. Njihova svakodnevica često je bila tema na društvenim mrežama zbog luksuznog stila života kojim su se hvalili. Međutim, pre nekoliko meseci, njihovoj vezi je došao kraj, što je iznenadilo mnoge.

Babić je poznat javnosti i po vezi sa jednom od najlepših Srpkinja, manekenkom Svetlanom Cecom Dimitrić, koja je inače bivša žena Duška Šarića.

Babić je sa srpskom lepoticom bio u dugogodišnjoj vezi, bili su i vereni, a planirali su i gala venčanje. Međutim, Ceca je Branka ostavila pred venčanje, a on je pokušavao da je vrati na sve načine. Kralj obrva čak je u kući u Ratkovu na jednom zidu naslikao njen lik, ali mu ni to nije pomoglo.

Inače, Branko je pre nekoliko godina bio na saslušanju u policiji zbog imovine kojom su se on i Ceca hvalili po društvenim mrežama. Šarićevoj snajki su letos oduzeti automobil, umetnine i još neke vrednosti, a on je morao da dokaže da su materijalne vrednosti i nakit koji poseduje kupljeni legalnim putem. Babić jeste svojoj dragoj poklanjao vrednosti, ali je bio u panici da mu se to sve ne oduzme. Angažovao je advokata kako bi dokazao da je čist.

Autor: M.K.