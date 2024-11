Pevači se služe raznim cakama: Ivana Selakov progovorila o masovnom snimanju pesama, pa otrkila da li sprema solistički koncert!

Njen raskošan glas osvojio je publiku, a sad je otkrila da li će svoje fanove iznaditi i napraviti koncert!

Reporterka emisije ''Premijera vikend specijal'', Katarina Rogojević, razgovarala je sa istaknutom muzičkom zvezdom Ivanom Selakom, koja je progovorila o brojnim aktuelnostima koje se tiču njene raskošne karijere.

Ivana, kakva nedelja je iza tebe?

- Može se čuti po mom klasu da sam imala veoma puno poslovnih obaveza. Međutim, bilo je prelepo. Bila sam gost na koncertu kod mog kolege Mirze Selimovića. On ima prelep glas, njegova publika me je savršeno roditala. Bilo je predivno i volela bih da napravi još nekoliko koncerata.

Da li ti planiraš solistički koncert?

- Mirza, kao i neke moje kolege su me upravo to pitali. Moguće je da ću taj korak načiniti naredne godine. Veliki sam tremaroš, verovatno bih se mesecima za to pripremala. To je dobra ideja.

Tvoja ćerka je proslavila nedavno rođendan, kako je to proteklo?

- Upravo tako, proslavila je šesti rođendan sa njenim drugarima.

Nedavno je izašla tvoja nova pesma, kako si zadovoljna?

- Danas je nemoguđe posebno se istaći, ali sam zadovoljna, jer se dosta pesama snima. Bitno je samo se ne obrukati pesmom koju snimite. Do Nove godine neću ništa izbaciti, videćemo kasnije kako će se situacija odvijati.

Kako komentarišete neke tvoje kole, koji su možda neosnovano sigurni da će njihova pesma biti potpuni hit?

- Nekoliko puta izgovorena laž postane istina, moguće je da se time vode. Neko sam ko je počeo svoju karijeru kao prateći vokal, kasnije se moja karijera razvijala. Veoma sam realna prema sebi. Neke kolege se služe raznim cakama. Ja sam od onih realnijih, koja sve gleda onako kako jeste.

