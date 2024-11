Pukla tikva: Rale i Ana Nikolić ponovo raskinuli, ona se hitno oglasila: Nije ovo moj stil... (FOTO)

Skandal!

Pevačica Ana Nikolić nedavno je raskinula sa svojim momkom, kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, ali su se ubrzo i pomirili, te je njihova emotivna veza mesecima unazad pod lupom javnosti.

Sve je šokiralo kada je Ana, rano jutros, na svom instagram profilu otkrila da je ponovo došlo do razilaženja sa Raletom, objavivši njihovu zajedničku fotografiju.

- Na tebe bih se kladila da me voliš...Znao si sve...I uradio sve isto. Najgora je tmina pred svitanje...I nije ovo moj stil, ali kada neko zna sve tvoje slabosti i bezočno ih zloupotrebljava protiv tebe, pod parolom: "ali ja te volim"...To se zove IZDAJA. To ne opraštam nikome - napisala je pevačica.

Pre ove objave, Ana je okačila svoju fotografiju na pomenutoj društvenoj mreži, a na fotografiji je imala majicu sa natpisom:

- Oprostite mi moju ružnu prošlost - pisalo je na majici.

Da li je ovo samo farsa ili je pak, stvarno došlo do raskida između Raleta i Ane, ostaje nam samo da ispratimo. Podsetimo, Rale je tokom sinoćnjeg gostovanja u Amidžiju na Pinku govorio o vezi sa Anom, te je istakao da ga je kod nje osvojila njena harizma.

- Jeste, to je neverovatna harizma, to je ludilo - priznao je on, pa otkrio šta se dešava u njegovoj muzičkoj radionici:

- Mi smo ti ko Skadar na Bojani, noću se radi, danju se ruši, nismo ni korak napred, uvek je to tu... Ali nikad nije dosadno - poručio je Rale.

Autor: Nikola Žugić