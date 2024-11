GOCA TRŽAN ME JE ODVELA TAMO, NIJE MI BILO PRIJATNO SA LJUDIMA IZ TOG MILJEA: Toni Cetinski otkrio šok detalje o jednom izlasku s koleginicom (VIDEO)

Otvorio dušu!

Popularni pevač Toni Cetinski večeras će održati veliki koncert u Sava Centru, a pred našim kamerama otkrio je da li ima tremu pred nastup u Beogradu.

- Nemam tremu, uvek imaš osećaj odgovornosti prema publici, straha ima da ne nestane struja, to je tehničke prirode. Pozitivni smo i jako dobro pripremljeni - rekao je Toni i dodao:

- Ribolov me prati od detinjstva, volim ekipu ribolovaca, volim more i tišinu... Zdravo se živi kad se jede riba - poručio je pevač i otkrio s kojim pevačima je prijatelj.

- Imam Harisa i još neke tu... I sa ženama naravno. S Gocom Tržan isto, ona me je prva izvela u noćni život i to je bio moj prvi i zadnji put da sam izašao. Bilo je fantastično, prvi i zadnji put. Nije bilo fantastično! Izvela me na jedno specifično mesto, nisam bio deo tog miljea - otkriva Toni i dodaje:

- Moja supruga, ko može biti posebniji od nje?! - poručio je pevač i dodao:

- Nisam ja zahtevan, moj bend ima svoje standarde, nismo ništa posebno zahtevni, volimo se družiti i nasmejati - otkrio je Toni.

Autor: M.K.