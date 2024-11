Prekinula ćutanje nakon razvoda: Melina se oglasila neočekivanim rečima, sve zanima kome je poslala ovu poruku

Haris i Melina Džinović, jedan od naših najpoznatijih estradnih parova, rešili su da stave tačku na svoj brak i da se posle 22 godine ljubavi razvedu.

Naime, Melina se danas oglasila na svom nalogu na Instagramu koji koristi pod nazivom "Hamelofficial", što je naziv njenog modnog brenda koji je osnovala dok je bila sa Harisom u braku.

Ona je podelila stihove nove pesme Jovane Pajić "Prezime se briše", te su mnogi poručili da se modna kreatora pronašla u stihovima, a deo pesme koji je podelila na mreži glasi:

"Boli me mozak, boli me telo, oči mi presušile, suze ih ugušile, to ludilo je čisto, a samo jednom, a samo jednom, nešto kad bih popila, sebe bih potopila."

Melina se oglasila na svom Instagramu stihovima nove pesme Jovane Pajić pic.twitter.com/IWDqIbJELW — Malagaravaa (@vaskekopirinac) 22. новембар 2024.

Podsetimo, Melina je nakon razvoda od Harisa odlučila da promeni prezime.

Ona nije želela da zadrži muževljevo prezime već je odlučila da vrati svoje devojačko - Galić.

Autor: N.B.