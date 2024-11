Zbog te rečenice je promenio scenario: Radoš Bajić se prisetio potresnih reči Žarka Lauševića: To je izgovorio i otac mladića kojeg sam ubio

Poslednja uloga glumca Žarka Lauševića bila je u filmu "Heroji Halijarda", a pojedine detalje sa snimanja je proteklog leta otkrio Radoš Bajić koji je bio autor scenarija i reditelj.

Žarko Laušević je posthumno dobitnik nagrade "Pavle Vuisić" u Nišu, a tom prilikom je Bajić prepričao njihov razgovor sa seta koji mu je zauvek ostao u pamćenju. Reč je o delu iz scenarija koji je u Žarku budio gorka sećanja.

"Ne može se razdvojiti užasna tragedija koja je zadesila Žarka sa njegovim životom i sa svim onim što se događalo kasnije. U okviru scenarija „Heroji Halijarda,” nakon prebijanja, njegov sin(Nikola Rakočević) dolazi kući. Obilazi ga kapetan Raković(Milan Vasić), a tu je i otac Kosta(Laušević). I ja napišem da Kosta izgovara reči "Kapetane, kako mi onako unakažiše sina. Nisam ja svoju decu našao na bunjištu da ih tako neko skrnavi i ubija". I mi to tada treba da snimimo. Ceo set doteran, farovi, svetla, kadrovi, šminka sve. Ali ja vidim, Žarko se zacrveneuo u licu nešto, mahnuo mi rukom, želeći da porazgovaramo- govorio je Bajić na konferenciji u Nišu.

Kako je dalje nastavio, objasnio je i šta mu je Žarko tom prilikom rekao, a on zbog toga jedva zadržao suze:

"Gleda me u oči, igra mu grlo i kaže: „Ja ne mogu da izgovorim ovu rečenicu. Pitam ga, zašto? „Zato što je istu tu rečenicu, baš takvu, na suđenju meni izgovorio jedan otac od jednog mladića kog sam ja ubio.To je rečenica: „Nisam ja svoju decu našao na bunjištu". Shvatio sam, evo i sad se ježim kada se setim toga. Seo da pogledam šta da učinim, a da rečenica ne promeni smisao. I u jednom trenutku me doziva, maše i poziva me rukom. Valjda je prevario u sebi to. I kaže mi: Govorim! Uznemirim se uvek kada pričam to, ježim se od tog emocionalnog trenutka - ispričao je Bajić i dodao da je ta scena svakako ušla u film.

Podsetimo, u noći između 30. i 31. jula 1993. godine, Žarko Laušević i njegov brat Branimir učestvovali su u tuči u blizini podgoričkog lokala "Epl", tokom koje je Žarko iz svog pištolja CZ99 ubio Dragora Pejovića i Radovana Vučinića, a teško ranio Andriju Kažića.

Žarka i njegovog pet godina starijeg brata Branimira, zvanog Mili, napala je grupa huligana u blizini podgoričkog lokala "Epl“. Glumac je ubio napadače. Zbog dvostrukog ubistva osuđen je na 15 godina zatvora. Ta je presuda, posle žalbi, potvrđena 1994. godine, a kaznu je izdržavao u Spužu i Požarevcu.

Autor: N.B.