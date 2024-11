Uskoro stiže prinova?! Jovana Jeremić iznenadila: Dragan je uradio nešto prelepo, ono što se radi partnerki pred svadbu

Voditeljka Jovana Jeremić, kaže da je vezu sa partnerom Draganom Stankovićem podigla na viši nivo, te je otkrila da se sprema nešto veliko, jer ona sa njim želi da osnuje porodicu.

Jovani su se caklile oči dok je pričala na ovu temu, otkrila da svi mogu da pretpostave koji korak je Dragan napravio, budući da svi priželjkuju svadbu u skorije vreme. Takođe, na tvrdi da neće reći direktno šta je u pitanju zbog toga što je on insistirao da to ostane tajna, ali je otkrila da su deca svakako deo velikog plana koji imaju u budućnosti.

- Dragan je uradio nešto prelepo, ali me je zamolio da svi samo pretpostavljaju šta to može biti. Digli smo vezu na viši nivo, ja nisam žena koja će da gubi vreme sa nekim godinama, ako to ne vodi ničemu, osim braku i porodici. Ostavljam vas da pogađate šta je, već naslućujete šta radi muškarac partnerki pred svadbu, to je ono između. Sa ovim čovekom hoću porodicu, decu i mislim da će to uskoro i da mi se desi - rekla je Jovana kroz smeh, pa je dodala:

- Moja Lea i Dragan se toliko dobro slažu, da ja ne mogu da budem zadovoljnija.Lea često u krevetu legne između nas, to su prelepi trenuci. Toliko se dobro slažu da je meni srce na mestu. Tako je i sa mojim bivšim partnerom Vojom i Draganom. Nema tu nikakve zle krvi, otvoreno sa njima pričam o svemu i oni znaju šta ja mislim u svakom trenutku.

