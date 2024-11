Oni predstavljaju Crnu Goru na Evroviziji: Ko su članovi benda NEONOEN? Rokeri su, a zbog ovoga su morali da menjaju ime grupe

Sinoć je održan Montesong, crnogorski nacionalni izbor za predstavnika na Evroviziji, a pobedu je odneo bend "NeonoeN", koji će ih predstavljati idućeg proleća na ovom festivalu.

U Srbiji mnogi nisu čuli za njih, iako se sva četiri člana već godinama aktivno bave muzikom. Neonoen je alternativni indi-rok bend iz Podgorice. Čine ga pevač Marko Vukčević, gitarista Ilija Pejović, basista Filip Vulanović i bubnjar Milan Vujović.

Bend su osnovali Marko i Ilija, a na scenu su stupili 2012. godine.

Bend je prvo nosio naziv "Neon". Pod tim imenom izdali su četiri singla, a onda su se odučili da promene naziv u "NeonoeN". Tu odluku doneli su, kako kažu, zato što mnogo bendova ima sličan naziv.

- Morali smo da izmislimo novu reč, sad ljudima u Crnoj Gori moramo da objašnjavamo da ta reč nema definiciju i da može da predstavlja šta god želite - rekli su oni jednom prilikom za "All about the rock". Pod novim imenom izdali su singl "Dok ne udahnem te" kojim su najavili album.

Pesmom "Clickbait" osvojili su Crnu Goru, a alternativnom bendu ovo će zasigurno doneti popularnost.

Inače, uoči održavanja "Montesonga" medijsku prašinu dizale su brojne kontroverze. Naime, šuškalo se da je festival namešten, te da je pobeda obećana Mileni Vučić, o čemu je javno na "Iksu" pisao njen kolega Amel Ćeman Ćemo, a ubrzo se sa festivala povukao Boban Rajović.

