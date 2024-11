Saznajemo: Dragan verio Jovanu Jeremić! Sve obavljeno u strogoj tajnosti, ovo su detalji

Lepe vesti u domu Jovane Jeremić!

Dugo se unazad šuška o odnosu Dragana Stankovića, biznismena i preduzetnika i voditeljke Pink televizije, Jovane Jeremić. Naime, jutros se u jutarnjem programu, Jovana nesvesno pohvalila zlatnim prstenom na ruci, što je pokrenulo mnoga šuškanja.

Naime, mnogi su pomislili da je Dragan verio Jovanu, a dobro obavešteni izvor i izvor blizak voditeljki za Pink.rs potvrdio je ove srećne vesti, te je otkrio detalje ove tajne veridbe.

- Jeste, verio je Dragan i to baš za njen rođendan. To je bilo u uskom krugu njima dragih ljudi, ali Jovana nije htela toliko da pridaje veliki značaj tome jer je išla u Ameriku. Jovani je najvažnija karijera i uspeh, što već svi i znaju, a ovo je samo plus i njena lična sreća - govori izvor blizak Jovani za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić