Šta su Toni Bijelić i OVA poznata pevačica RADILI ZAJEDNO DEVEDESETIH GODINA? Sreli se u Beču, a on je bio tu za nju... (FOTO)

Svojevremeno se šuškalo da je Toni Bijelić bio u ljubavi sa Nedom Ukraden.

Ukradenova se svojevremeno oglasila po tom pitanju, te demantovala da je sa Tonijem imala nešto više od prijateljstva.

- Mislim da ljudi preteruju. Toni je divan čovek. Nema pevača koji je radio u Beču, a da mu on nije pomogao. U austrijskoj prestonici sam imala iznajmljen stan od ’92. do ’96. godine i pošto Toni odlično govori nemački, našao mi se pri ruci - rekla je Ukradenova, a potom iskreno odgovorila da li je među njima bilo nešto više od prijateljstva:

- Ne. On je znatno mlađi od mene. E sad, da li se ja nekome sviđam malo više nego što je to normalno, to ne bi trebalo da pitate mene. To je za mene svakako kompliment. Ali, ponavljam da je on mlađi od mene – rekla je tada iskreno Ukradenova za "Svet".

