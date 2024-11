Pevačica Aleksandra Radović već godinama svoj privatni život čuva daleko od očiju javnosti, a iako zbog toga, ali i zbog svojih stavova koje iznosi u javnosti važi za, kako i sama kaže, čeličnu damu, istina je daleko drugačija.

Aleksandra Radović je sada, gostujući u "Why so serious" podkastu na WTF radiju istakla da su kolor analize koje je nedavno uradila pokazale da joj najviše pristaju jesenje boje, te da je jedna topla žena. Takođe, ovom prilikom, iznela je i detalje iz života o kojima do sada nije govorila, pa se tako prisetila svojih teških početaka.

- Novac nisam imala naravno i tada se desilo eto da je moj brat, rođak moj zapravo, brat od tetke, bio u prolazu, kod mojih roditelja je svratio i rekao: ,,Šta ima sa Aleksandrom, šta se dešava?" Oni su rekli pa evo peva, nastupa, hoće nešto da snimi, ali eto nema se para znaš kako je to i on kao da znam, a onda je otišao i nakon 20 minuta se vratio rekavši da će mi on dati novac koji mi je potreban i kada budem u prilici da mu vratim. Tolikim ljudima je pozajmio novac za različite biznise, pa su propali, a ja sam uspela da mu taj novac vratim za manje od godinu dana. Nekada je potrebno da vam se nađu pravi ljudi u pravom trenutku - rekla je Aleksandra, a onda se i prisetila trenutaka kada je Džej odlučio da joj ponudi posao, rekavši da je imala tremu svaki put kada bi on dolazio na nastupe, ipak njegova ponuda je značila da je bio zadovoljan, te je istakla da zaista ceni sve ono što je on tada učinio, ali i njega kao veliku muzičara.

Autor: Nikola Žugić