Profitirala sam zbog razlike u godinama: Melina Džinović nakon razvoda napustila vilu na Senjaku, a sad otkrila zašto se udala za Harisa

Melina Džinović nakon razvoda od poznatog pevača napustila porodičnu vilu na Senjaku, a otkrila je i razlog zašto se udala za njega.

Nakon razvoda od pevača Harisa Džinovića, Melina Džinović napustila je porodičnu vilu na Senjaku.

Haris Džinović je jednom prilikom govorio da Melinini roditelji nisu podržali njihov odnos jer je on tri decenije stariji od nje, a modna kreatorka to poriče. Melina kaže da se ona udala jer je pobegla od kuće.

- To je naslov izvučen iz konteksta zato što nije bila poenta da moja mama nije bila za brak. Kao prvo, ja sam pobegla od kuće, tako da ne vidim šta je žena trebala da se slaže sa čovekom kojeg ne zna. Moja majka nije bila za udaju pre nego što ja diplomiram. To nije vezano za Harisa, to je nešto što vam kažu kad imate 18 i kad krenete na fakultet - ispričala je modna kreatorka pre nekoliko godina za "Premijeru".

Haris kaže da su njeni roditelji imali strašan otpor, ali da je on tešio Melinu da će to proći kada ona rodi dete.

- U početku, njeni roditelji su imali strašan otpor. Posebno zbog velike razlike u godinama. Secam se da sam joj govorio:"Proći će to brzo! Videćeš, kad saznaju da si trudna, sve će biti drugačije! Upravo je bilo tako. Sad su ludi od sreće što su dobili unuku - rekao je jednom prilikom pevač za "Gloriju".

Inače, Melina je uvek isticala da joj razlika u godinama nije nikad bila problem, čak šta više ona je profitirala zbog toga.

- Ja sam iz te razlike u godinama izuzetno profitirala u životu. Godine su stvar na papiru. Harisa sam upoznala kada je on uveliko imao karijeru i nisam morala da prolazim sa njim put do uspeha, više i manje uspešne pokušaje, razočaranja i nesigurnosti, što generalno prolazite sa nekim vaših godina - govorila je ranije Melina.

pročitajte još NIJE BILO TOLIKO DŽEVE NI KAD SU SE RAZVELI BRED PIT I ANĐELINA DŽOLI Haris Džinović progovorio o krahu braka s Melinom: Sve ću vam reći bez dlake na

Autor: K.Kelava