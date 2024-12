Naša pevačica se istopila za šest meseci: Smršala 20 kilograma bez rigorozne dijete, a evo kako je izgledao njen jelovnik

Leontina Vukomanović otvoreno je govorila o borbi sa viškom kilograma, a kako bi dovela liniju do savršentstva, jednom prilikom je potražila i pomoć stručnjaka.

Pevačica je otkrila da je uspela da smrša 20 kilograma i to bez rigoroznih dijeta.

Ona je potražila pomoć nutricioniste koji joj je napravio plan ishrane, prestala je da konzumira šećer, pecivo i gazirane sokove. Obroci su joj se bazirali mahom na voću i povrću kao i nemasnom mesu.

Osim promene ishrane, morala da se okrene i vežbanju. Počela je redovno da trenira, unosila je dovoljne količine vode u organizam i masti su polako počele da se tope.

U jednom intervjuu koji je svojevremeno dala rekla je da je smršala 20 kilograma za nepunih šest meseci i da sada ima idealnu kilažu za svoju visinu.

"Plašila sam se braka"

Podsetimo, Leontina iza sebe ima brak sa Filipom Patom koji je trajao tri godine, a iz te ljubavi rodila se devojčica kojoj su dali ime Lucija.

Oni su se upoznali su se na takmičenju bendova u jednom beogradskom klubu i tako je započela njihova romansa 2009. godine. Leontina je tada bila predsednica žirija, dok se Filip takmičio sa svojim bendom. Par se venčao u septembru 2009. godine posle tri meseca zabavljanja.

Leontina je jednom prilikom govorila o razvodu.

- Ja sam se plašila da mi ljubav ne dosadi i imala sam veliku bojazan i kada je trebalo da se odlučim na brak. Nisam smela da se upustim u to, jer sam znala svoje cikluse, to jest koliko ja to mogu da izdržim - rekla je ona tada u emisiji "Magazin in" dodala:

- I bilo je kao što sam i predvidela. Navikla sam na to.

