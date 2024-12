''Ne znam zašto beži od mene'' Pljugica provocira Desingericu nakon sinoćnjeg skandala: Blokirao me je svuda, a ja ga uveo u muziku

Luka Bijelović poznatiji kao Pljugica oglasio se za domaće medije nakon skandala koji je juče izbio sa njegovim bivšim prijateljem i saradnikom Dragomirom Despićem Desingericom na snimanju novogodišnjeg programa RED TV.

Naime, Desingerica je ispred kafane u kojoj se snimao šou davao izjavu za medije, a nakon što je čuo da je unutra njegov bivši prijatelj, odlučio je da ne prisustvuje snimanju.

- Neću ući sad, iskreno, jer mi to nisu rekli. Ne šalim se... Nije Maja problem, najjača je. A ovo drugo... Ja ne blejim u takvom društvu... Nismo se do sada nigde sretali, a i da jesmo ja bih spustio glavu. Ja neću ući, ne šalim se... On nema gde da se pojavi, bajo. Ja sam došao i ispoštovao, zna se da ja ne idem na ista mesta gde i on, meni ništa nije rečeno, neprijatna mi je situacija - rekao je Desingerica.

Tim povodom se sada oglasio Pljugica.

- Ne znam što čovek beži od mene, stvarno nema potrebe. Puno poštovanje imam prema tom čoveku, ja sam ga uveo u muziku i drago mi je što sam uspeo da mu otvorim oči da postoji i taj svet - rekao je on, pa je otkrio kako je saznao za ceo skandal:

- Ja sam zaboravio novčanik i vratio sam se u lokal i tada su mi prišli neki ljudi i govorili da ne ulazim, da je unutra Desingerica. Nisam znao šta se dešava, nije mi bilo jasno ništa. Ja se ne opterećujem tim stvarima i ne znam što i neko bežao od mene. U poslednjih godinu dana se desilo samo to što smo prekinuli saranju. Videli smo se još jednom kod advokata da sve pravno sredimo. Niti se čujem sa tim čovekom, on me je svuda i blokirao i ne znam što beži. To je njegova stvar i njegovi tripovi - rekao je Pljugica.

