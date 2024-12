Kao preslikani! Pogledajte brata Nenada Kneževića Kneza: Liče kao jaje jajetu, identičan osmeh i držanje (FOTO)

Nenad Knežević Knez godinama je prisutalan na estradnom nebu, a njegovim putem krenula je i ćerka Ksenija.

Knez se često u javnosti pojavi sa ćerkom Ksenijom, koja je povukla duhovitost i šarm na njega, ali ređe možemo da vidimo njegovog brata.

- Brat bratu - potpisao je bio on niz fotografija sa njim, koji vodi sasvim miran, povučen život, daleko od scene i reflektora.

Inače, Ksenija je nedavno rekla šta misli o ocu.

- Imamo sličan muzički ukus. Kada je nešto od srca i kada on to napiše, šta da mu kažeš? Sve je to prelepo. Moj otac ume da bude jako težak čovek i ne prihvata lako kritike. Nisam imala većih svađa sa njim. Namam ja šta njemu da sugerišem. Više bi on mogao meni - kaže kroz osmeh Ksenija.

Na pitanje da li joj otac zamera kada ga imitira, pevačica kaže:

- Imitiranje oca mi ide spontano i prirodno. Nikada se nije naljutio na mene. Brzo se pomirimo.

