Jokić izgubio burmu: Supruga Natalija preduzela korake, pa se desilo nešto neočekivano!

Košarkaš Nikola Jokić i njegova supruga Natalija nedavno su dobili sina Žarka.

Supruga košarkaša Nikole Jokića donela je nedavno na svet sina Žarka, a sestrica Ognjena dobila je pojačanje. Kada se Žarko rodio, dugo u noć je trajalo veselje. Uz malo sreće naslednik će krenuti tatinim stopama. Košarkaške patike ne ginu mu jednoga dana, a da li će to biti njegova odluka vreme će pokazati.

Za kratko vreme Jokić je postao izuzetno popularan i cenjen sportista, tako da mu sada na terenu retko ko može parirati.

Ono što je američkim medijima interesantnije je kako se Somborac predstavlja u intervjuima. Iako deluje neraspoloženo, izjavama bez izuzetka nasmeje sve u prostoriji.

Nedavno je s javošću podelio informaciju da je tokom meča izgubio burmu, nakon čega su napravljene patike s džepićem.

Jokić je zatim ispričao kako mu je supruga kupila novu burmu, ali i ona je nekim čudom završila kao prva.

- Zanimljivo izgubio sam prsten, žena mi je kupila novi, a onda sam izgubio i njega - kazao je košarkaš.

Njihova ljubav datira još iz srednjoškolskih dana, a košarkaš je jednom prilikom priznao da se u suprugu zaljubio čim ju je video.

- Upoznali smo se 2013. preko zajedničkih drugara. Moje društvo i ja smo izlazili u kafić koji je radio do ponoći, a kad bi se zatvorio, sedeli smo na klupi ispred. Jedne večeri smo bili samo nas dvojica i onda je došla i Natalija. Dopala mi se čim sam je video, ali nisam joj to odmah rekao, već smo se družili narednih pola godine, možda i duže. Sve to vreme sam skrivao emocije. Kad sam joj prvi put rekao da mi se sviđa, nisam dobio nikakav odgovor. Mudro je prećutala - prisetio se on.

Autor: K.Kelava