Mnogo mi je drago što se sve posložilo: Zlata Petrović progovorila o zdravstvenom stanju Saše Popovića

Pola estrade se raspituje za zdravstveno stanje Saše Popovića!

Pevačica Zlata Petrović izjavila je da je non stop na vezi sa Suzanom Jovanović, suprugom Saše Popovića, te i da se stalno raspituje za njegovo zdravstveno stanje.

Naime, prema poslednjim informacijama koje ima Zlata, Saši je stanje stabilno, kao i da se situacija poboljšava.

- Nedavno sam se čula sa Suzanom i pričale smo dva sata i hvala dragom Gospodu Bogu da ide nabolje sve kod Saleta. Ja znam da je Sale zmaj i da će on pobediti sve što se pobediti može. Ne voli da guram nos tamo gde mu nije mesto, ali naravno da ću da pitam za nekoga ko mi je drag. Mi se dugi niz godina volimo i poštujemo i naravno da se interesujem za S‚aleta i to da uvek bude dobro. Sve se posložilo, biće to dobro - rekla je Zlata za Blic.

Podsetimo, pevačica Zorica Marković otkrila je nedavno nove detalje o tome kako se sada oseća jedan od čelnika "Granda" Saša Popović, koji već neko vreme odsustvuje sa snimanja zbog zdravstvenih problema.

- Često ih zovem, raspitujem se s vremena na vreme, ali ne volim da davim. Saša ide na terapije, bore se, šta će... Menjaju se po potrebi. Nadam se da će sve to da bude dobro i da će da pregura sve, jak je on, nema šta - rekla je Zorica ranije za Blic.

Nedavno se oglasio i njegov kolega Zoran Pejić Peja, koji je otkrio kako se sada Saša oseća, kao i koliku mu podršku u borbi pruža supruga Suzana Jovanović.

Autor: K.Kelava