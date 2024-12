Voditelj i reporter Nemanja Vujičić je razgovarao sa Vanjom Bulićem.

Vanja Bulić je na početku razgovora sa Nemanjom komentarisao kuću Esme Redžepove.

- Ja sam mislio da će to biti muzej, a ono izgleda kao da je Gaza, užas. Ona je bila kraljica romske muzike, divan čovek koji je sa svojim suprugom odgajila 47 dece. Moram da kažem ona i Cune Gojković su živeli stan do stana u Žarkovu, bili su bliski prijatelji, a kod njih se stalno pevalo. Stalno je sramota to što je nastalo od njene kuće - rekao je Vanja.

Nemanja je potom upitao Vanju za divan dan u njegovoj porodici:

- Danas moji sinovi slave 40. rođendan, to su moje bebe, a ovo je prvi put da ne slave rođendan zajedno, jer je Ognjen u Saudijskoj Arabiji a Ivan je ovde - rekao je Vanja pa je dodao:

- Ja sam dobio unuku pre mesec i po dana, moju Mašu. Malo ko zna da smo moja supurga i ja 1980. godine 8.decembra izgubili ćerku koju smo hteli da nazovemo Maša, a na isti taj dan 1984. godine smo dobili blizance, i eto moj mlađi blizanac je dobio ćerku kojoj je dao ime Maša - rekao je Vanja pa je dodao:

- Ognjen je nakon rođenja Maše objavio njenu sliku i tada napisao kao da se meni Maša obraća i meni je to bilo predivno.

Autor: N.Brajović