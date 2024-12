Moraće ponovo na operaciju?! Darko Lazić se ugojio 15 kilograma, a zbog toga je opet u opasnosti

On je već operisao kukove i sada ih opet dovodi pod veliki napor viškom kilograma i vrlo lako stanje može da se iskomplikuje i da ugrozi njegovo hodanje.

Darko Lazić će morali na novu operaciju želuca. Kako su posledice saobraćajne nesreće koju je imao trajne i on mora da vodi računa o kilogramima, lekari su murekli da pod hitno mora opet da smrša. Naime, njegovi kukovi, a noge ne mogu da nose njegovu sadašnju težinu! On je noge već operisao i sada ih opet dovodi pod veliki napor viškom kilograma i vrlo lako stanje može da se iskomplikuje i da ugrozinjegovo hodanje.

- Darko uopšte nije vodio računa o jelu. Operacija želuca smanjuje želudac na neku normalnu meru i u prvih nekoliko meseci vi zaista ne možete da jedete veliku količinu hrane. To treba da bude period prilagodavanja, da vam to prede u životnú naviku da se ne prejedate, medutim Darko se prejedao. Želudac je kao što znate mišić i on vremenom može ponovo da se uveća, zapravo želudac se rasteže i opet u njega može da stane ogromna količina hrane što dovodi do stanja koje je bilo pre operacije. Darku se baš sada to ponovo i dogodilo. Vrhunac svega je to što Lazić ne vodi više ni računa šta jede pa tako većinu vremena provodi u restoranima brze hrane gde se prejeda praznim kalorijama i time opterećuje želudac, goji se i upropaštava time ono što je uradio - priča izvor.

Lazić je sam priznao da se ugojio 15 kilograma uz napomenu da će morati do Nove godine da to skine.

- Jedino rešenje za njega je nova operacija. Da ponovo uradi bajpas želuca! Lazić još nije siguran da li će ići na dijetu ili će raditi operaciju. Sve je to u njegovoj glavi vrlo konfuzno i pomešano, a on samo zna da mora što pre da se reši viška kilograma - priča izvor.

Lazić želi da taj problem reši što pre. Tako je snimio pesmu sa Tanjom Savić, on nije bio gost na njenom koncertu nedavno u Areni. Kako je otkrio ona ga nije ni pozvala.

- Ne, nije me zvala, zato nisam ni otišao na koncert. Mi imamo duet, možda je ona i zaboravila da smo tu pesmu snimili i ne znam da li je uopšte na koncertu i izvela. Nisam se naljutio, jer mislim da je stvarno zaboravila - rekao je Darko Lazić.

On bi zaista mogao da povede računa o svom životu. U poslednje vreme je i opet za volanom, iako još nije poznato da li mu je istekla zabrana upravljanja motornim vozilom.

Autor: N.Brajović