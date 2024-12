S knedlom u grlu progovorila o periodu koji je ostavio neizbrisiv trag na njenoj duši!

U novom izdanju emisije ''Na liniji života sa Nemanjom Vujičićem'', proslavljena košarkašica Milica Dabović otkrila je sve o torturi koju je doživela od svojih bivših partnera.

Pre nego što si se osvarila kao majka, proživela si psihičko i fizičko nasilje. Ko je čovek koji ti je najviše batina naneo?

- Bila sam ostvarena u poslovnom smislu, osvajala medalje, tako je došla i želja da imam neki privatan život i ispunjenost kada je o tome reč. Meni je došao s jednom torbom, a otišao je od mene markiran od glave do pete. Naša veza je krenula nizbrdo kada je ukrao moju karticu i rekao da ide do Nemačke. Ogulio je pet hiljada evra s nje. Nakon toga smo otišli na Maldive, gde me je prvi put izmlatio.

Koliko si dugo osećala fizičko nasilje na svojoj koži?

- Nisam dugo trpela. Šest meseci me je zlostavljao. Nije me tukao svaki dan, ali sam prolazla kroz pakao. Na vrhuncu karijere sam bila tad, mislila sam da je bruka i sramota da to iznesem u javnost. U Fransuskoj me je odalamio toliko jako da sam ostala bez svesti. U Srbiji je jednom reagovala policija, nakon čega sam ga izbacila iz kuće, a potom su usledile pretnje. Pretio mi je pištoljem, tražio je pare od mene. Pretio mi je da će ubiti moje najbliže. Pitala sam se kako sam sebi sve to dozvolila. Meni sve te pare nisu preterano značile, ja sam trošila, ali najmanje na sebe. Dala sam mu pare i molila ga samo da ode od mene i da me ne zlostavlja.

Na koji način te je on sve zlostavljao? Kada si rešila da svemu tome staneš na put?

- On je tada izlazio i varao me je gde je stigao. Novinari su me zvali jednom prilikom, gde sam za to i saznala, a kada sam mu rekla, krvnički me je napao, tako da sam preletela preko garniture. Toliko me je davio da sam umalo ostala bez daha. Zarila sam mu nokte u oči, a on je legao preko mene. To je bio poslednji trenutak koji sam provela pored njega.

Da li je posle toga pokušao da stupi u kontakt sa tobom?

- Zvao me je punih godinu dana. Nakon što je saznao da sam ostala trudna, on je rekao da će se brinuti o mom detetu i da zna da ni osoba s kojom sam ostala trudna nije pogodan otac za dete. Želeo je da bude sa mnom, ali poslednje dve godine nemamo nikakav kontakt.

Da li se plašiš da njega i oca svog deteta vidiš na ulici?

- Ne, ne plašim se. Obojica su prevarili mnoge žene, a neke od njih su sa javne scene. Žao mi je samo što su nakon mene povređivali i druge žene.

Kako ćeš jednog dana svom detetu objasniti sve što ti se dešavalo?

- Mislim da neće biti potrebno, jer će vremenom njemu sve biti jasno. Ukoliko se odlučim na taj koraj, izdaću knjigu u kojoj će sve pisati.

Autor: S.Z.