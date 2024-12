Nikola Rađen otkrio koja mu je omiljena Kokićkina pesma, pa progovorio o njihovom upoznavanju: Polila me je da bih...

Iskren!

U okviru rubrike "Pitanja sa instagrama", voditeljka Amidžija, Tijana Stoisavljević, pročitala je pitanja gledalaca sa gorepomenute društvene mreže Nikoli Rađenu i Romani Panić.

Na red je došao i Rađen.

Da li bi prihvatio ministarsku funkciju kao tvoj kolega Vanja Udovičić?

- Dok je Vanja bio naš ministar sporta, mi smo napravili jedan veliki rekord, osvajanja medalja u Rio De Žaneiru, to govori o njegovom radu i odnosu prema sportu u Srbiji. Nemam afiniteta prema ministarskoj funkciji, ali nikad ne reci nikad.

Koju pesmu Ane Kokić voliš najviše?

- Nek bude "Psiho", dobra pesma.

Da li je istina da sam te utopio u moru i da si morao da dođeš na džudo?

- Jeste istina, to je Kameni postavio. On mi je u plićaku pokazao neke džudo veštine, potopio me je, ja rekoh: "Dobro, hajde sada da uđemo u dubinu" i on kao: "Ne, ne, ne"

Da li te devojke muvaju preko društvenih mreža i koje udvaranje pamtiš kao najzanimljivije?

- Ima tih momenata. Pamtim od Ane kada me je startovala 2007. godine, polila me je vodom. Da bih se okrenuo da bih je video, polila me je vodom i tako smo se upoznali.

Romana Panić je bila naredna kojoj je Tijana pročitala pitanja.

U kakvim si sada odnosima sa Gocom Tržan?

- Istim, nisam je dugo videla.

Koju pesmu smatraš svojim najvećim hitom?

- Ispadne uvek da je to "Samoodbrana", ali ranije nisam smatrala da je to moja lična karta.

Koju pesmu si najčešće pevušila u zatvoru?

- Uh, kada bih sada počela da pevam, sigurno bih zaplakala, pevala sam od Sinana "Ako se jednom ne vratim".

Autor: Nikola Žugić