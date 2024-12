Jovana Jeremić okitila MIKRO JELKU, a dva simbola predstavljaju nju i Dragana: Ćerka Lea učestvovala u svemu (FOTO)

Jovana Jeremić danas je sa ćerkom Leom okitila novogodišnju jelku.

Jovana za svoj dom izabrala "mikro jelku" i time još jednom pokazala da je drugačija od svih.

- Mojih ruku delo. LJUBAV PRAVA I BEZUSLOVNA je motiv. S obzirom na to da sam u ovom solaru vaga u podznaku u 2025, partnerstvo će biti najvažnije, zajedno sa poslovnim ljudima i planovima koje ćemo praviti - navela je Jovana i dopisala:

- Naredna godina biće za mene daleko svetlija od 2024. Preživela sam i ovu. Sada, raketa, pali motore. Uspeh. Svet. Zlatni vrhovi. Nikada nisam govorila o tome koliko mi je 2024. bila teška u svakom smislu. Neka smo je ispratili. Hvala ti 2024.i dobro mi došla 2025. - napisala je Jovana.

Verili se u tajnosti

Voditeljka Jovana Jeremić verila se u strogoj tajnosti. Naime, njen partner, biznismen Dragan Stanković ju je verio dijamantskim prstenom baš na dan njenog rođendana.Jovana je sada istakla da priželjkuje porodicu, ali da za sada ima važije stvari kao prioritet, a to je da dođe do aktuelnog predesnika Amerike, Donalda Trampa i uradi intervju sa njim.

- Priželjkujem porodicu i sve ono što ide uz to. Meni je sada najvažnije da dođem do Trampa, to je misterija koja se ne može otkriti. Ja sebi zacrtam visoke ciljeve i onda svi od mene to i očekuju, ali Bože zdravlja desiće se i to. Neka bude da mi je to želja za 2025. godinu. U Srbiji, smatram, da sam sve osvojila, sada je red na svetsku karijeru. Ja sam mnoge svoje snove već ostvarila, materijalno sam zbrinuta, ali imam još želju da uradim intervju sa Donaldom Trampom.

Svadba joj nije prioritet

- Svadba nije prioritet. Nisam ja taj tip žene da mi to bude prioritet u životu. Ljubav je uvek na prvom mestu, ali te propratne stvari su mi usput. Sad 13. opet idem u Ameriku, tako da sam fokusirana na to.

