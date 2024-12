Bolje je što sam bio nemiran kad sam bio mlad: Đani otkrio tajni recept za dug brak, evo kako Slađa i on prkose svemu

Folker smatra da je jedna stvar ključna!

Popularni folk pevač Radiša Trajković Đani bio je gost emisije ''Magazin In'' kod Sanje Marinković, a tom prilikom otkrio je recept za dugoročan ljubavni odnos, budući da je sa svojom suprugom Slađom u braku skoro tri pune decenije.

- Treba biti dobar prema osobi, da je poštuješ... Ako se dvoje obostrano poštuju, to je najveća ljubav i tu nema greške. Neko mora naravno i da popusti malo, a to je uglavnom žena, normalno - rekao je Đani i dodao:

- Do kraja života... Bio sam nemiran dok sam bio mlad. Bolje u mladosti što sam se izludeo, nego da sada u starosti menjam ženu. To je moja ljubav do kraja mog života. Ovi što su u mladosti bili dobri prema ženama, oni posle polude - poručio je Trajković.

Autor: M.K.