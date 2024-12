Ostvariti se kao otac je najvažnija uloga: Saša Kovačević progovorio iskreno o svojim željama, pa otkrio detalje novog albuma

Saša Kovačević otkrio je svoje najdublje želje, pa progovorio o supruzi i novom albumu pod nazivom "Nostalgija"!

U emisiji "Premijera- Vikend specijal" Nemanja Vujičić uključio se sa pevačem Sašom Kovačevićem, koji je otkrio detalje svog novog albuma "Nostalgija". Dotakao se svog odnosa sa svojom suprugom kao i o željama u novoj godini.

- Imali smo malih poteškoća sa pesmama, ali eto nepuna 24 sata od kako smo izbacili drugu i treću numere sa albuma "Nostalgija".U startu smo imali malih poteškoća vezanih za tajming, na kraju je sve prošlo kako treba. Za sad su samo lepi komentari. Hteli smo da izađemo iz konfort zone, da napravimo nešto malo drugačije, da podignemo lestvicu malo. Film kao film nama nije strani pojam, na publici je da proceni da li smo uspeli u tome. Volim kad gledam naše spotove, s obzirom da dosta sati provedem kako u organizaciji spotova tako i u samoj produkciji. Ključni čovek sam što se tiče svega toga, ne želim da sebe nešto uzdižem, ali sa svojim bratom sam stvarno 101% uključen u sve to. Naravno da na pozicijama imamo adekvatne ljude, ljudi koji su profesionalci, koji mogu da ispune sve naše zahteve, ali i da nam daju sugestije ukoliko misle da nešto može mnogo bolje. Tako da zajedno činimo jedan pravi tim i zadovoljan sam što pored sebe imam takve ljude - rekao je Saša.

S obzirom na to da se u spotu mogu videti scene tuče i oružija, Saša na to kaže da ne propagira nasilje, i da je striktno protiv toga.

- To je umetnost i život, video sam svoj scenario na taj način. Zaista sam zadovoljan, drago mi je što smo napravili nešto drugačije - rekao je Kovačević za emisiju "Premijera- Vikend specijal".

Na Nemanjino pitanje da li je nekad u životu potukao Saša otkriva da nije taj tip i da je više kroz život bio okrenut muzici.

- Ne da se sećam, možda kao mali. Nisam nikad bio kavgadžija niti taj tip. Kod mene je uvek bila izražena ljubav prema muzici, prema prijateljima i dan danas se trudim da negujem to - otkrio je Kovačević.

Da li si ti taj koji ispunjava sve želje, ili si i ti taj koji voli da dobija poklone? - pitao ga je Nemanja.

- Svi mi volimo na neki način da dobijamo poklone, ali nisam materijalan tip. Može to da bude i neki drugačiji gest. Ljubav se može pokazati na mnogo nekih načina, tako da se ja trudim da svojoj porodici poklanjam iz dana u dan određene stvari sada materijalne ili ne, svakako da je ljubav prisutna - rekao je Saša.

Osvrnuo se i na svoj emotivni život, pa otkrio da je bio tužan zbog ljubavi, ali i da je danas zahvalan i srećan kakvu suprugu ima pored sebe.

- Ih kako nisam bio tužan, kako bih mogao da pravim ovakve pesme. Sve je to velika škola. Nebrojano puta sam rekao da svi ljudi provode vreme na ovom svetu da bi naučili neke stvari, i stekli neka iskustva. Da si me pitao sa dvadeset godina rekao bih da je to najdublji ožiljak, ali sve to izbledi vremenom. Zahvalan sam Gospodu na svemu što imam, i na divnoj porodici. To je najveća ljubav na svetu - rekao je Kovačević za emisijiu "Premijera- Vikend specijal".

Koliko ti znači što je pored tebe tvoja lepša polovina? - pitao ga je Nemanja.

- Privilegija je imati pored sebe danas nekog ko te zaista podržava,ko te zaista pre svega voli i ne gleda materijalne stvari. Tu je za tebe, i ne znam koliko puta sedim sam sa sobom i razmišljam da sam imao sreće da upoznam nekog poput Zorane. Mnogo puta padneš emotivno, psihički bitno je da imaš nekog ko će ti biti potpora, nekog ko će da te gura napred. Samo to da imaš i to ti je najbitnije - rekao je Saša.

Otkrio je i da će upravo sa suprugom dočekati novu godinu na trgu u Mostaru.

- Meni je bend porodica, zahvalan sam što ih imam pored sebe. Nebrojano puta volim da istaknem kako su mi oni zaista posebni u srcu. Kada moja lepša polovina nije pored mene drago mi je da su oni. Svake godine proslavljamo zajedno. Ovo sada sa Zoranom je samo još jedan plus - otkrio je Kovačević.

Zelje za novu godinu su mu da se ostvari u ulozi oca, ističe kako mu to veoma nedostaje.

- Želim da se ostvarim u ulozi oca, radimo na tu temu godinama unazad. Voleo bih da se to ostvari u sledećoj, a što se želja tiče samo zdravlje. U današnje vreme imati zdravlje je zaista velika zahvalnost. To bih poželeo svima - rekao je Saša za emisjiu "Premijera- Vikend specijal".

Uloga oca kaže da će mu biti jagodica na svemu što je uradio do sada.

- To bi mi bila životna uloga. Biti otac ili majka je predpostavljam glavna uloga u životu - završio je Kovačević.

Autor: K.Kelava