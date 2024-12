Džehva progovorila o BULIMIJI, vezi sa poznatim sportistom, pa otkrila šta radi s lažnog profila na društvenim mrežama: Psihički sam pala...

Teodora je komentarisala glasine o navodnoj završetku veze sa košarkašem Maticem Rebecom, nakon što su se, kako su pisali mediji, "otpratili" na Instagramu.

Pevačica Teodora Džehverović prvi put je progovorila o svom ljubavnom životu, kolegama, ali i izazovima sa kojima se susretala tokom svoje muzičke karijere.U intervjuu, Teodora je komentarisala glasine o navodnoj završetku veze sa košarkašem Maticem Rebecom, nakon što su se, kako su pisali mediji, "otpratili" na Instagramu.

- Pisalo je da smo se otpratili, ali moram da kažem da se Matic i ja nikada nismo pratili. Objave mu ne lajkujem, storije možda. Moja odluka je da ne govorim o svojoj vezi. Ne znam da li je to zbog toga što sam se ranije "opekla" ili gledajući neke druge ljude koji se eksponiraju...ali mislim da je sve zajedno - rekla je ona kroz osmeh.

Na pitanje da li ima lažni nalog na Instagramu, rekla je:

- Imam, pa volim malo i ja da vidim nešto, ali mi ne dolikuje da gledam neke ljude sa svog profila. I ja sam čovek od krvi i mesa.

Teodora je otkrila da li je pesmu "Čuka" i njen spot posvećen nekom od njenih bivših momaka.

- Pesma Čuka je definitivno najveći hit sa mog poslednjeg albuma. Što se tiče prvih redova, odem ja nekada i da me niko ne vidi. Ne idem kamuflirana na utakmice, ali sam odlučila da ću otići maskirana na Slaninijadu u Kačerevu kad bude bila, baš me zanima da l' će me ljudi prepoznati. Vas dvoje idete sa mnom - rekla je Teodora.

Pevačica je bolovala od bulimije, a jednom prilikom otvoreno je govorila o tome kroz šta je prolazila zbog ovog poremećaja, a sada je otkrila nove detalje.

- Kada sam pohađala baletsku školu, tamo nikada nisam bila dovoljno mršava. I onda sam ja tako čula da tinejdžerke rešavaju probleme sa kilogramima, pa sam povraćala. Nastavnici su mi govorili da nisam dovoljno mršava, iako sam ja, evo zamislite sad na ovu moju kilažu, tada imala petnaest kilograma manje. Ipak, balet je surova umetnost i ja nisam bila dovoljno spremna za to. U nekim momentima sam psihički pala, ali hvala dragom bogu, izvukla sam se - rekla je Teodora.

Autor: M.K.