Sve sam radila iz inata: Ivana Nikolić progovorila o porodici, otkrila kako se borila sa tim što nije imala njihovu podršku da bude pevačica

Ivana Bum Nikolić rekla je da njeni kod kuće nisu isprva bili za to da ona bude pevačica.

Naime, Ivana tvrdi da su roditelji smatrali da za nju nije dobro da bude deo estrade, ali su ubzo videli da je ona samo o tome sanjala, pa su vremenom popustili.

- Moji prvi, da kažem, javni koraci bili su kada sam još, kao klinka, počela da se bavim plesom. Uvek sam maštala o tome da budem deo javne scene i nekako je sve kako sam se trudila išlo u tom smeru. Eto, jednostavno, kad se vratim u taj period, vidi se način na koji sam napredovala i zadovoljna sam time gde sam danas.

- Što se moje porodice tiče, oni nisu bili za to od početka da krenem putem estrade. Kao mala, maštala sam o tome da uvek budem pred kamerama, ali njima je sve bilo strano. Kako sam počela da pravim karijeru, naravno da su shvatili da neću da odustanem od toga i da mi je to životni poziv. Namerno sam krenula samo putem kojim sam htela. Sad moraju da me podržavaju u svakom smislu - rekla je ona.

Podsetimo, Ivana je jednom prilikom rekla da je majka savetuje da se provokativnije oblači.

- Volim i eleganciju i neku kućnu varijantu. Znam šta mi dobro stoji i uvek se brzo obučem i sredim. Nisam od onih koji vole kratke haljinice, to mi nije podobno ni za nastupe, jer ja đuskam, možda bih mogla da promenim za događaje. Mama me kritikuje i kaže: "Aman, skini se malo". Više volim kombinezone i sakoe. Istina, majka mi govori: "Devojko, imaš 29 godina, pokaži se, kad ćeš ako nećeš sad". Veruj mi da ja volim više ono što mi je udobno, što me ne stiska - rekla je Ivana.

Autor: N.B.