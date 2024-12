Nisam iskoristila POKOJNU JELENU: Indi rešila da preseče, evo kakvu odluku je donela, a tiče se Zorana Marjanovića!

Naša poznata pevačica Indira Aradinović Indi rešila je da preseče, te je gostujući u jednoj emisiji otkrila da više ne želi javno da govori o odnosu sa kompozitorom Zoranom Marjanovićem.

Odnos Indire Aradinović Indi i Zorana Marjanovića već duže vreme intrigira javnost, a nakon što su se u medijima pojavile poruke u kojima on loše govori o njoj, Indi je rešila da javno ispriča sve o njihovom prijateljstvu.

- Imali smo dogovor da se pesme završe do kraja godine, što više pesama. On jeste u teškoj situaciji koju mu je život nametnuo. Sada mu je malo i laše, brani se sa slobode. Ipak, imao je mene, mogao je da me iskoristi da mu pomognem, ali ne... - rekla je Indi.

Pevačica je poručila da više ne želi da se igra rekla-kazala.

- Ovo je i poslednji intervju da pričam o njemu i našem odnosu. Ja sam pevačica i meni mikrofon stoji, ja ću od sada samo pevati moje i Zoranove pesme. Ja se ponosim našim radom. Kada je pijan pretio mi je da je sve to njegovo, a nije, to su naše pesme - rekla je Aradinovićeva, pa pomenula i Zoranovu pokojnu suprugu:

- Ne volim nepravdu i nikada nisam pokojnu Jelenu iskoristila za tekstove. Nikada nisam otpevala pesme koje je Jelena trebalo da otpeva, niti je meni nudio takve pesme. Ona je imala svoju karijeru - navela je Indi.

Ona je na kraju imala i jedan prijateljski savet za Zorana.

- Nikada nije bio materijalista i nikada nisam osetila da on voli novac, a takva sam i ja. Ali, on je čovek sa polupanom glavom i srcem... Moj savet je da ne pipa alkohol! - poručila je Indi.

Autor: Nikola Žugić