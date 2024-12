''Kad zatražite od Boga samo dve stvari...'' Jelena Kostov obelodanila istinu o braku sa mužem žandarmom: Sve je krenulo nekako pogrešno...

Folk pevačica Jelena Kostov uživa u prazničnoj eurofiji, naročito sa sinom i ćerkom kojima je maksimalno posvećena.

Raduju je sve praznične aktivnosti, a njena deca i dalje pišu pisma Deda Mrazu.

- Ja ne znam dete koje ne piše Deda Mrazu. Mnogo je lep period dok veruješ u njega. Mi smo ubedili našu decu da stvarno Deda Mraz postoji, spisak stoji, potrudićemo se da ispunimo sve te željice. Mnogo je lepo kada dođe ovaj period, meni je to jedna čarolija, volela bih da ljudi što više to neguju - rekla je pevačica u emisiji "Premijera - Vikend specijal" i potom otkrila da je svoju najveću želju ostvarila, te da više ništa ne "poručuje".

- Život koji živim sada mi je bila velika želja, nisam ni sanjala da će mi se to ostvariti. Sada, kada sam majka dečaka i devojčice, nemam više nijednu želju osim toga da nam Bog da zdravlje, ali zaista samo to - rekla je ona i dodala:

- Kada zatražite od Boga samo dve stvari, a to je da se ostvarite u ulozi majke i da to budu dečak i devojčica... Kada mi je Bog ostvario te želje, rekla sam da li bih bila realna da tražim još nešto drugo? Samo nam je zdravlje bitno, s godinama to sve više shvatamo. Bitno je da se probudila ta svest u ljudima, da ne budu previše bahati. Kada imate zdravlje, onda možete sve na svetu, a kada to nemate, onda vam je želja samo da budete zdravi.

Jelena je u skladnom braku sa žandarmom Miljanom Vukovićem, međutim svedok je raspada brojnih bračnih zajednica.

- Verujem u ljubav do kraja života, želim da verujem u nju. Imam divan i skladan brak, ne dopada mi se kakva je situacija oko nas. Sve je nekako krenulo drugom, pogrešnom stranom, ali ljudi su krivi za to. Previše očekivanja, previše žele da budu samostalni, ne trpe kritiku, sugestiju, nema razgovora među partnerima, nema podrške... Sve to dovede na kraju do jednog opšteg kolapsa - zaključuje pevačica, a na pitanje ko u njihovom domu prvi popusti, kaže:

- Apsolutno nije važno, bitno je da popusti onaj koji je kriv u tom trenutku. Ako on popusti, onda je stvar rešena.

Jelena se, inače, posle duže diskografske pauze vratila na scenu novim pesmama.

- Bilo je krajnje vreme. Učaurila sam se u svoj slatki dom, nisam dugo izdavala ništa. Izdala sam solo pesmu "Kliše" i duetsku "Ne drami" sa Valentinom i baš sam srećna, u 2025. ću biti aktivnija i više raditi na tim pesmama - obećala je folkerka.

Autor: D. T.