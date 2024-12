Bilo je to turbulentno vreme: Željko Samardžić oborio sve s nogu u Sava Centru, pa se prisetio pokojne Marine Tucaković!

Čuveni pevač Željko Samardžić održao je večeras koncert u Sava Centru, na kom je oduševio publiku.

Malo pre koncerta je razgovarao sa predstavnicima medija o ključnim momentima svoje karijere, porodici, te saradnji sa pokojnom Marinom Tucaković, koja mu je napisala mnogo hitova.

Željko je otkrio da ne bi menjao ništa u vezi sa početkom svoje karijere, naglašavajući važnost strpljenja:

- Ne bih ništa... Mislim da je strpljenje najvažnije. Mladi pevači moraju da znaju se ništa ne dešava preko noći. Tek kada prođe određeno vreme čovek vidi koliko je bilo pametno ulagati u tako dobre pesme.

Samardžić se prisetio i pokojnih roditelja, pa je istakao da otac isprva nije podržavao njegov izbor da se bavi muzikom:

- Majka me je podržala da se bavim umetnošću, imala je sluha i od nje sam nasledio talenat za pevanje. Moj otac, koji je bio oficir, nije se baš sa tim slagao, ali kako je vreme prolazilo, prihvatio je. Imao sam tu sreću da pre njegove smrti bude prisutan na jednom mom koncertu u Nikšiću, odakle je on rodom i gde je i sahranjen. Bio je ponosan, iako to nije rekao jer je generalno bio osoba koja nije mnogo govorila.

Govoreći o čuvenoj Marini Tucaković, Samardžić je naglasio njen presudni uticaj na njegovu karijeru.

- Marina je bila konstruktor moje karijere. Ona je znala šta meni najbolje leži. Ipak je to bilo turbulentno vreme... Imao sam tu čast da od nje dobijem pesme koje su i danas aktuelne - rekao je Samardžić

Autor: Nikola Žugić