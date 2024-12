Zbog ovoga je dobio epitet KRALJA BAKŠIŠA: Đani otkrio koliko najviše para je dobio za jednu otpevanu pesmu (VIDEO)

Od ove cifre pašće vam vilica!

Novi gost podkasta u okviru nove ere portala Pink.rs, "Bez ljutnje molim" novinarke Gordane Uzelac, Radiša Trajković Đani, u velikoj ispovesti progovorio je o odnosu sa svojom suprugom Slađom Trajković, decom, počecima u karijeri, ali i o epitetu koji ima godinama unazad, a to je "kralj bakšiša".

Đani je, ovom prilikom, progovorio o detaljima romskih svadbi, na kojima je naveliko i naširoko pevao, ali i dan-danas peva i na kojima se, kako je i sam priznao, uzimao veoma dobar bakšiš.

- Oni su stvarno top. Oni prave svadbe u ponedeljak ili u utorak. Subota je za njih mrtvački dan, ne prave nikada to subotom, prave ponedeljkom jer im je to napredan dan. Ranije je bilo, Šaban pokojni, pa Ljuba Aličić, Enes Begović, Zorica Brunclik, Snežana Đurišić, ja, nije mogao to svako da peva...Sede njih 50, na primer, tebi je želja da ti ja pevam, ja otpevam dve, tri pesme, onda kažu: "Zovite mi Šabana", uvek si bio spreman na sve. Nije da otpevam blok, pa mogu do Pariza da odem. Ceo život na stolici i kada traže ti pevaš. Ranije je bio mnogo veliki bakšiš, mnogo para smo uzimali. Tada se znalo da Šaban košta toliko, ja toliko, tada su samo te velike zvezde romi plaćali. Bakšiš se ostavljao u torbu, na kraju se završi, koliko pevača, muzikanata, pa se to deli. Sada da, ne vraća se bakšiš, nego je tvoja fiksna cena, dobiješ cenu...Ima dosta vrsta tih roma, Beč su gospoda, svi imaju ozbiljne kuće, decu, namirisani, beba se rodi, odmah dobija zlatni lanac i cucla (smeh). Znaš kada kaže neko: "Odakle njemu pare?", pa ne stajem, svaki dan radim. Danas nema ko ne može da zaradi pare, sediš kod kuće, tatin i mamin sin, nemaš za kiflu. Pa ne može, idi kopaj, zaradi, da ishraniš porodicu, najlakše je da kukaš. Da, da, država ceo život kriva, ma daj! Ko radi, ne boji se gladi! Bilo je i po desetak hiljada evra, ranije je bilo mnogo para, stare dobre marke, kad ti zalepim bradonju na čelo, odmah osmeh na licu! Bilo je i neko poštovanje, taj Šaban, kada sam ga upoznao, ja kažem: "Je l' moguće da sedim pored njega?", danas toga nema, svi sede po telefonima, slikanje i to je to - rekao je folker.

Autor: Nikola Žugić