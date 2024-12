Ne krije da je teško živeti sa penzijom koja iznosi toliko.

Pevač Šeki Turković radio je dugi niz godina u Americi, gde se davno preselio u Čikago. On je hteo da stekne američku penziju, pa je spakovao kofere i sa svojom suprugom Eminom se preselio u Čikago. Danas se neretko žali na malu penziju, a tamo je radio dva posla.Godinama se spekuliše da pevač živi u Americi i živi od vožnje kamiona, te je Turković nedavno rešio da stane na put neistinitim navodima.

- Ma kakvi kamioni, to nije istina! Ja vozim mali kombi, vozim poštu tamo gde živim. Odradim toliko da mi ne bude dosadno, a subotom pevam, ponekad, ne baš stalno. Nekada dve subote u mesecu, a nekada nijednu. Iskren sam celog života, u celoj mojoj karijeri, pa i sada- priznao je Šeki.

- Iskreno, ja sam mnogo puta u životu bio razočaran, ali to nikada nisam krio. Mene je rat unakazio i došlo mi je čak da bacim mikrofon i da ne pevam nikada više. Međutim, zahvaljujući mojoj supruzi Emini to nisam uradio jer me je bodrila i objašnjavala mi da će sve da se smiri i da prođe. I tako je i bilo, krenule su tezge - ispričao je Šeki pre skoro 2 godine.

Inače, folker je uveliko u penziji, a ne odustaje od svog posla, koji, kako ističe, voli više od ičega.

- Otišao sam u penziju 2009. godine, dobio status umentika. Penzionisali su me, ali to je neka mala penzija od 30.000 dinara - kazao je on.

Ne krije da je teško živeti sa penzijom koja iznosi toliko.

- Vrlo je teško. Da mi nije još mikrofona, veruj mi, pitao bih se kako da preživim. Ali ja se nekako koprcam - priznao je Šeki.

- Devedesetih godina sam bio među dva pevača u Jugoslaviji po broju tiraža i popularnosti, ali prokleti rat je učinio mnogo toga. Nisam se interesovao i trudio da odem na bilo koju stranu, ostao sam onaj čovek koji sam bio u bivšoj Jugi. Ponosan sam što sam pevač iz eks Jugoslavije. Moja popularnost je onda bila tu i tamo, sve je bilo zaboravljeno i koliko sam prodavao ploča, ma sve - rekao je Šeki i nastavio:- Ja sam čovek dobre duše, ali za sebe nisam valjao. Imao sam dobre saradnike, velike hitove i dan danas se moji hitovi slušaju i ja se time ponosim, ali to nije dovoljno. Čovek treba da bude uporan i da se bori za sebe, a ja to ne znam. Skromnost je moja vrlina, ali to nije dobro. Da sam malo bio uporniji… Ovde ako nemaš ljude, nemaš vezu, ti si mrtav čovek.

