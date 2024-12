DARA SMUVALA 10 GODINA MLAĐEG VLASNIKA LANCA HOTELA U CRNOJ GORI: Ovo su svi detalji tajne romanse, jako je galantan

Prema rečima sagovornika, pevačica je sa aktuelnim izabranikom već šest meseci. On potiče iz imućne porodice, a pevačica planira i da ga predstavi javnosti.

Dara Bubamara već pola godine uživa u ljubavi s deset godina mlađim vlasnikom lanca hotela u Crnoj Gori. Njih dvoje su se smuvali početkom leta, a prema priči dobroobaveštenog izvora bliskom ovom paru, pevačica i biznismen uživaju u ljubavi i ludo su zaljubljeni jedno u drugo.

- Odavno je poznato da se na Daru lepe najzgodniji momci i to mahom oni mlađi od nje. Ona od početka leta uživa u vezi sa prebogatim dečkom Crnogorcem (ime i prezime poznato redakciji, prim.aut). Ovaj momak je od nje mlađi deset godina i drži lanac jednih od najluksuznijih hotela u Crnoj Gori. Malo ko može da parira Dari, a on može i to u svakom smislu. Totalno je odlepio za njom. Potiče iz imućne porodice. Baš se vole, a Bubamara planira i da ga predstavi javnosti jer su mnogo zaljubljeni - kaže sagovornik i dodaje:

- Jako je galantan, u svemu joj ugađa i drži je kao malo vode na dlanu. Voli sve ono što voli i Dara, našli su se samo tako. Viđaju se najčešće u Crnoj Gori u nekom od njegovih hotela. Tu imaju apsolutnu privatnost i sav mogući luksuz. Ova veza je baš ozbiljna. Dara je konačno zaljubljena i vrlo je moguće da se za njega i udati - priča izvor.

Sagovornik Kurira otkriva da se pevačica zbog veze s ovim momkom našla i na meti tračeva ljubomornih kolega.

- Dara je ovog leta bila jedna od pevačica koja je imala najviše nastupa u Crnoj Gori, mislim 12 sve ukupno. Neke njene kolege i koleginice koje su ljubomorne na nju i na to što je bila među najtraženijima na Crnogorskom primorju, a koji su saznali za njenu vezu s ovim biznismenom, ogovarali su je na sva usta. Pričaju već mesecima da je njen dečko taj koji joj je namestio sve ove tezge jer je imućan i svi ga se plaše. To nema veze s istinom. Daru narod voli, ona ima hitove za sva vremena, a to boli njene ljubomorne kolege - završava sagovornik.

Podsetimo, Dara je za medije svojevremeno pričala da joj se udvaraju samo mlađi muškarci.

- Startuju me mlađi, stariji mi ni ne prilaze. Valjda znaju da me ne privlače, samo piletina. Kada budem imala dečka neću pričati. Pomama je za mnom, ali poruke od udvarača na Instagramu ne čitam - rekla je pevačica, koja je s bivšim suprugom Milanom Kesićem ostala u sjajnim odnosima posle razvoda.

- Nikada se nismo posvađali, do kraja života ćemo biti porodica. Ko zna, možda ću se udavati, možda ću imati djecu, možda ću biti sa njim na kraju, nikad se ne zna. Sada ne bih u brak, ali sam zaljubljive prirode... Mogla bih da rodim troje dece, toliko energije imam - istakla je Dara.

Poslednji izabranik kojeg je Bubamara predstavila javnosti bio je Marko Dujaković Toni. On je mlađi od Dare 23 godine. Mediji su ljubav Tonija i pevačice pratili u stopu. Njih dvoje su uživali i obilazili luksuzne destinacije, a onda je ljubav pukla. Međutim nakon raskida su ostali i dobrim odnosima.

Autor: M.K.