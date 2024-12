Snima je i ljubi, ona ne skida osmeh s lica: Tanja Savić i Muhamed otputovali iz Srbije, pa se dohvatili nasred ulice (FOTO)

Folk pevačica Tanja Savić (38) uživa u ljubavi sa pilotom Muhamedom Mukijem Bešićem (27), a uskoro će, ukoliko sve bude kako su planirali, stati na ludi kamen.

Tanja je, naime, otišla u Split, odakle se oglasila i pokazala svima kako se ona i Muki provode. Njih dvoje su se ljubili i razmenjivali nežnosti nasred ulice, a onda je pilot snimao pevačicu koja nije skidala osmeh s lica.

Podsetimo, Tanja je nedavno u intervjuu za "Blic" progovorila o ljubavnom životu.

- Dečko je tu, ne odvajamo se. 80 posto mojih obaveza on izvršava. Imam mnogo veliku podršku. On mnoge stvari radi umesto mene. Sa mojim sinovima ima fenomenalan odnos, njega zovu kad nešto treba, iako ja sedim pored njega, ostanem zatečena! (smeh) To su dečaci, odgovara im više muška energija sad, u ovim godinama. Svi su iz moje porodice prihvatili Mukija, a i da nisu, važno mi je da ja jesam - rekla je ona i dodala:

- Muki mi je vratio veru u ljubav, sa njim sam ono što jesam. Ne moram da se pretvaram. Svadba? Videćemo... Muki treba da se ženi. Posle koncerta, videćemo.

Autor: pink.rs