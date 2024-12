Pokušali su da me smire, ali NIJE BILO ŠANSE: Teu Tairović zadesila prava DRAMA, evo zbog čega je pevačica samo USTALA i IŠETALA iz aviona!

Tea Tairović deluje kao prava lavica na sceni, međutim, svojevremeno je priznala da i ona ima strahove koje ne može da prebrodi.

Tea Tairović je priznala da se plaši letenja avionom, kao i da se nije oslobodila straha, iako leti nekoliko puta nedeljno.

- Živa istina, verovali ili ne. Ali, primetila sam da kada sedim sa desne strane uvek bude dobar let, a sa leve strane bude uglavnom turbulentan. Imam i aplikaciju koja pokazuje vremensku prognozu i kakav će biti let, kao i potencijalne turbulencije - kaže pevačica koja je jednom prilikom izašla iz aviona pred samo poletanje:

- Desilo se da sam pred jedan let u Štutgartu videla da snažno duva vetar i rekla sam sebi da će se dogoditi nešto loše. Čim sam videla da kasni poletanje, rekla sam da avion neće poleteti. Ulazim na aplikaciju, a tamo sve crveno. Kada smo ušli u avion mene je samo preseklo nešto. Ustala sam i rekla da ja ne idem. Ovi moji su pokušali da me smire, ali nije bilo šanse. Rekla sam im da ostanu, ali da ja idem. Bio je tu i neki Rus u avionu koji je, kada me je video, takođe ustao i izašao. Posle 45 minuta me je pozvao saradnik i rekao da avion neće poleteti - ispričala je jednom prilikom za medije.

Autor: Nikola Žugić