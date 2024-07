Nisam birala sredstva da stignem do cilja: Tea Tairović posle mnogo godina otkrila istinu, karijeru započela na osnovu velike prevare!

Pevačica Tea Tairović danas je jedna od najtraženijih mladih pevačica, a kako je i sama priznala svoju karijeru započela je na osnovu prevare.

Naime, pre učešća u takmičenju "Zvezde Granda", Tea Tairović nastupala je sa jednim bendom čiji je član postala zahvaljujući lažima.

- Ja sam počela da pevam sa jednim bendom iz Novog Sada i lažno sam im se predstavila. Rekla sam da sam punoletna, da imam pevačkog iskustva, a bila sam maloletna i nisam imala iskustva. Nisam birala sredstva da stignem do svog cilja - rekla je jednom prilikom Tea i dodala:

- Imala sam samo želju da stanem na bilo kakvu binu, samo da me neko vidi i da me čuje. Bilo je to traumatično zaista. Nisam imala nikakav repertorar, nisam znala kako da komuniciram sa ljudima, ništa, a želela sam samo nastupam negde. Ja sam iz patika stala na štikle, nisam znala da hodam u njima.

Tea nikada nije krila koliko je vezana za svoju majku, Božicu Malević, koja se godinama bavila voditeljskim poslom.

- Verovali ili ne, ja sam oduvek znala da će se ona baviti javnom scenom. Tea je dete koje je prvo proplesalo, pa prohodalo. Znala sam da će biti u nekim umetničkim vodama, imala je od koga i da nasledi. Tata joj je umetnik, od mene je možda usvojila sklonost ka medijima. Nisam baš mislila da će biti pevačica, možda pre da će se baviti glumom - otkrila je Teina mama jednom prilikom, prenosi "Hello".

- Mamu pitam za sve i za karijeru i za odnose sa ljudima, kolegama, za ljubavne probleme. Ona uvek najbolje zna. Mama mi se meša i u ljubavne odnose (smeh). Dobro, preterujem malo, ne meša se baš u sve, ali uvek mi je bitno ono što mi kaže, sugeriše mi ako neko nije dobar za mene ili mi skrene pažnju ako se ponašam loše. Za sve što kaže, ispostavi se da je bila u pravu - priznala je Tea svojevremeno.

