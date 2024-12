Otvorila prozor svoje duše, pa otkrila koje lecije će doživotno pamtiti!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', autorka i voditeljka Sanja Marinković ugostila je jednu od najpopularnijih pevačica mlađe generacije Teu Tirović, pevačicu Gocu Božinovsku, kompozitora Damira Handanovića, doktorku psihologije, Dijanu Hrkalović i glumca Dragana Marinkovića Macu.

Dijana je otkrila kakve životne udarce koji su se nizali je morala da prođe, kako bi naučila životnu lekciju, koja joj je parametar za okruženje i ljude čije mišljenje vrednuje.

- Mnogo ljudi je pokušalo da me omalovaži, a to su radili jer su bili niže vrednosti od mene. Muškarci su pretežno umeli najviše da me razočaraju. Sama spoznaja da me činjenica da me mišljenje takvih pogađa, to je ono što me je posebno zabolelo. Samu sebe sam razočarala jer sam dala na značaju ljudima koji su pokušali da me srozaju. Čim neko pokušava tako nešto, automatski znači da je manje vredan od vas. Oni to rade da bi u svojim očima bili vredniji, što automatski znači da ne trba vrednovati mišljenje takvih ljudi. Oprostila sam sebi što sam verovala takvim ljudima. Ja danas shvatam svoju vrednost, ali sam morala da prođem taj proces, da bih znala kakve ljude ne treba da konstatujem - istakla je Dijana.

Autor: S.Z.