On je iz dana u dan sve gori: Milica izgubila zadnji tračak nade da će se Terza promeniti, misli da Sofija i on pristaju jedno drugom, pa oplela po njima: On je bolesnik, a ona zlo od žene! (VIDEO)

Otvorila prozor svoje duše i otkrila šta se unutra krije!

Milica Veličković stigla je u Rajski vrt, kako bi Drvetu mudrosti otkrila kako se oseća nakon brojnih nesuglasica koje je imala sa svojim bivšim verenikom Borislavom Terzićem Terzom.

- Zdravo Milice, kako ste kako ste beba i ti? - upitalo je Drvo.

- Super, bitno da je sve zdravo i pravo - odgovorila je Milica.

- Bilo je dosta tvojih suza u proteklih nekoliko dana - dodalo je Drvo.

-Plakala sam ja i ovih dana, ali krišom, juče sam javno plakala. Shvatila sam da Terzi nije bitno dete, već samo njegova ljubavnica. Ne mogu još uvek da prihvatim da nekom dete nije na prvom mestu, ali se nadam da će se stvari promeniti kad se budem porodila. Ne mogu da verujem da postoji žena kao animirka Sofija, to je zlo zla. Neka su samo dalje od mene i bebe, a njih dvoje neka rade šta žele - kazala je Milica.

- Terza te je juče nekim rečima veoma povredio - istaklo je Drvo.

- Da, jer je rekao da sam ja za sve kriva, pored toga je tokom rasprave rekao da ga ne zanima to što sam trudna. Nikada sebi neću oprostiti sebi kakvog oca sam izabrala za svoje dete. Međutim, sve je ovo njegov blam, da se razumemo. Samo sam potvrdila neke svoje odluke. Ostaće N.N. lice, neću mu dati da viđa dete, ali ako sud odluči drugačije, onda dobro. Blam me je njegovog ponašanja, odvratan mi je - istakla je Milica.

- Učesnici misle da se polako predomišljaš i da si sve bliža tome da oprostiš Terzi - kazalo je Drvo.

- Neka misle šta hoće, ja znam šta je istina. Najviše bih volela da sve ovo mogu da zaboravim i da smo mi mogli da budemo srećna porodica, ali je sad to nemoguće. On je sve gori, gori je iz dana u dan. Jedini spas mi je što će on ostati ovde kad ja izađem, nastaviće da se blamira - istakla je Milica.

- Zbog čega misliš da je Terza završio odnos sa Sofijom? - upitalo je Drvo.

- Zbog njenog Mede. Mislim da je samo tražio razlog da ne bude pored nje dok sam ja tu. On je izabrao ljubavnicu, a ne dete i to sve zbog nekog kog je poznavao par dana. Njih dvoje su isti nivo, to je tako . On je bolesnik, a ona zlo od žene - kazala je Milica.

- Da li odlazak iz Elite vidiš kao olakšavajuću, ili otežavajuću okolnost? - upitalo je Drvo.

- Treba da se porodim, to je olakšavajuća okolnost, ali što se tiče mog dolaska ovde, na to gledam kao na pravu stvar - kazala je Milica.

Autor: S.Z.