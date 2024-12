PUCNJAVA TOKOM NASTUPA: Mitar Mirić progovorio o stravičnoj situaciji, tada se desila najveća trauma, ovo su ŠOK detalji

Kada je u pitanju zarada, mišljenja među pevačima su podeljena, a Mitar kaže da danas mlađe kolege mnogo bolje prolaze, nego što su pevačeve generacije.

Pevač Mitar Mirić ima karijeru dugu već više od pola veka. Na nastupima se svega nagledao i naslušao, a jedan trenutak će pamtiti do kraja života. Kako nastupi pevača često sa sobom nose i određenu dozu odgovornosti, ali i strepnje, Mitar je priznao da mu je život jednom prilikom bio u opasnosti.

- To su bile predratne godine, kada sam nastupao sa mojim pokojnim drugarom Sinanom Sakićem, 90-ih godina u Njujorku. Neki lik je pucao u plafon dok smo mi pevali, i onda je nastala bežanija. Tada sam i suprugu vodio, niko ne zna zbog čega se to desilo. Dok smo bežali od hale, videli smo i kako lik vitla pištoljem. Svačega sam se nagledao.

Kada je u pitanju zarada, mišljenja među pevačima su podeljena, a Mitar kaže da danas mlađe kolege mnogo bolje prolaze, nego što su pevačeve generacije.

- Danas je bolje za mlade. Ranije nije bilo diskoteka, bili su koncerti. Među prvima sam 80-ih imao koncerte, tada je bilo mutljavina, menadžera svakakvih, porezi, drž-ne daj. On ti da neku lovu, ti zadovoljan. Ti njemu dovedeš 20.000 ljudi, on tebi 5 miliona, to je danas kao 10.000 evra, a on uzme 100.000. Ovo vreme je bolje po mlade. Većinom su se tada radile hale sportova, hale, svadbe, mahom po inostranstvu, danas su veće mogućnosti - kazao je on i otkrio ko se po njegovom mišljenju od mlađe generacije izdvojio na estradi:

- Ne pratim te mlade. Svi dobro pevaju, svi su isti, niko da se izdvoji sa stilom. Darko Lazić je neko ko je uspeo da izgradi svoj stil i da bude prepoznatljiv. U moje vreme je bilo teško postati prepoznatljiv, bile su veće ale, zvezde, da stvoriš svoj stil pored Safeta, Šabana, Tozovca. Sad svi imitiraju sve, a svi dobro pevaju.Iako danas čujemo raznorazne priče o tome koliku svotu novca pevači izdvoje za određenu pesmu, a Mitar kaže, da se u njegovo vreme pesme nisu naplaćivale, te da se cenio dobar glas.

- Olakšavajuća okolnost u to vreme je što se pesma nije plaćala. Pevanje je tada bilo glavno, a danas se sve prati, i pevanje i izgleda - priča pevač i otkriva koja ga je vinula u zvezde je pesma kojom je i osvojio svoju suprugu:

- “Voli me danas, više nego juče” je pesma koja živi 45 godina, a kao da sam je juče snimao - priča Mitar, otkrivajući kome peva tu pesmu:

- Pa sigurno svojoj lepšoj polovini. Tako smo se i upoznali, zavolela me je uz tu pesmu. Došla je na moj koncert i tada je sve počelo. U mladosti sam šarmirao devojke čistom pesmom. Mladost je mladost, ima tu udela i fizički izgled. Sve što mu se desilo u životu je bilo, kako kaže, s’ razlogom, pa se poslužio onom starom Čolinom izrekom:- Ništa ja tu ne bih menjao.

- Ništa ja tu ne bih menjao.

