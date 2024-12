ĆERKU ĆU DA MU UPOZNAM KAD ON BUDE HTEO: Stanija nikad iskrenije o Asminu i njegovoj porodici: Privatno je skroz drugi čovek

Starleta Stanija Dobrojević otkriva da je dečko Asmin Durdžić već pitao da se uda za njega, ali da je odlučna da je za svadbeno veselje i dalje rano.

Naime, Stanija tvrdi da jedno drugom daju slobodu, kaoi da će njegovu ćerkicu da upozna kada on bude smatrao da to treba da se desi.

- U životu ništa nema garanciju. Ja volim život i slobodu, tako da, to da se udam i da mi sve bude monotono i dosadno, nikako.

Ovako kako ja živim, teško je pronaći osobu koja može da me prati. Rekao je Asmin meni da treba da se venčamo. Što se tiče toga, samo polako. Bićemo zajedno za Novu godinu, Asmin je tu kroz par sati.

Ja sam drugačija sorta. Da sam htela da se udam to bi se desilo pre 20 godina. Svaka čast svima koji su u braku - rekla je Stanija, pa je dodala:

- Ćerkicu mu nisam upoznala, videćemo što se toga tiče. Ne bih da diram u te teme, to je osetljivo i sa svojom bivšom treba on sve da reši.

Tu se zaista ne mešam. Super se on i ja razumemo, razgovaramo i o tim temama i ovako. U četiri zida imam svoj stav, neću da iznosim ništa javno. On zna tačno šta ja mislim o svim tim stvarima. Mislim da sam ga napravila boljim čovekom. On se inače nikad ne svađa.

On je u medijima jedno, a privatno nešto sa svim drugo. Desi se da se posvađamo u sekundi, ali to naravno kratko traje, to su sitnice i smešne stvari.Asmin takođe ima slobodu, bolje tako nego da me zatvori u četiri zida i da ništa ne mogu da uradim. Evo sada sam došla na Cecin koncert.

Autor: M.K.