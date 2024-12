Neće me voleti srpski muškarci: Nina Seničar besna na očeve koji ovo rade, otrkila šta im zamera

Nina Seničar udata je za glumca Džejmsa Elis sa kojim ima dvoje dece. Oni žive u luks vili u Americi, a njihov porodični dom procenjuje se na 4,5 miliona evra.

Ona se porodila u julu mesecu i na svet je donela sina, a jednom prilikom iznela je svoj stav o proslavi rođenja deteta.

- Jako me sad neće voleti muškarci u Srbiji, ali meni je nezamislivo da se žena porađa, a da si ti u kafani, piješ sa društvom i da si posle mrtav pijan - započela je Nina Seničar i dodala:

- Ne krivim muškarce, jer se to kod nas jednostavno tako desilo, jer kod nas muškarci nismo mogli da budu na porođaju. Šta će čovek da radi ako porođaj traje, lupam, 20 sati? Verovatno se to tako spontano desilo, kao, ajde da budem sa društvom - istakla je Nina pa za podkast "Jednostavno roditelji", pa otkrila šta misli o očevima koji pelenu jednom nisu promenili:

- Ja bih te ljude..., ne znam šta bih im uradila stvarno. To su te neke stvari u kojima ti kao osoba ne učestvuješ, a zapravo su toliko bitne i dete i za tebe i za vas kao par. Ali ima i fenomenalnih očeva, zaista, neću da generalizujem.

Nina je onda rekla da je njen muž prisustvovao porođaju, ali i da jednako preuzima odgovornost za sve ono što je vezano za negu bebe.

- On bi našao zamenu za dežurstvo za tih 20 minuta, doleteo, okupao me, stavio da spavam i vratio se. Niko njena nije naterao na to, on je to zaista želeo.

Inače, Nina je svojevremeno bila u vezi sa Markom Borijelem, a jednom se dotakla njihovog odnosa.

- Ta veza se zapravo zasnivala samo na strasti, to je kao jaka droga od koje nisam mogla da se odviknem. Zbog te veze sam izgubila čak i prijatelje. Ljudi su mi govorili da treba da okončam vezu sa Markom, ali ja nisam znala kako. Svaki put kada bih rekla “Sad je dosta” i napustila ga, prolazila sam kroz veliku krizu i posle nekog vremena bih ga ponovo potražila - rekla je ona jednom prilikom.



Autor: N.B.