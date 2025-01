Ona neće dobiti ništa: Lepa Lukić progovorila o nasledstvu, donela odluku koja je mnoge ostavila bez reči

Kraljica narodne muzike Lepa Lukić sumirala je godinu za nama i otkrila po čemu će pamtiti 2024. Takođe, dotakla se i svog bogatstva, te otkrila kome ne planira da ga ostavi.

Naime, Lepa je istakla da će 2024. godinu pamtiti samo po lepim stvarima.

Otkrila je zbog čega je toliko skromna i zašto sebe ne smatra kraljicom narodne muzike, iako ovu titulu ponosno nosi već decenijama.

- Mene je tom titulom kraljice narodne muzike krunisao narod, a i vi mediji me tako nazivate. Nije baš lepo da ja sama sebe nazivam kraljicom, malo je to nezgodno. Ja sam skromna jer sam žena iz naroda i ne volim sama da se uzdižem. Uvek ću pre da pričam s običnim narodom nego sa budžovanima. Godinama snimam za televizije, a ne poznajem uopšte ni direktore ni urednike, te umišljene budžovane. Takva sam i zato me narod podržava 60 godina.

Takođe je otkrila da li je nešto novo naučila u 2024. godini, kao i po čemu će je pamtiti.

- Ništa, prevazišla sam ja to odavno šta sam novo naučila. Imam toliko godina, šta ima neko mene nešto da uči sad? Takva sam, uvek sam ista i tako se i ponašam. Bilo je novo da sam promenila garderobu, da sam lepo našminkana i da imam novu pesmu "Oči" koja je već ušla u narod. Bila je odlična kao i svaka. Nema ništa posebno da je bolje ili lakše. Mora sve biti lepo i ove godine, kao i prošle - rekla je pevačica pa dodala šta najviše želi:

- Obično se kaže: "Samo zdravlje, a sve ostalo ćemo lako!" Nije baš tako da ćemo lako. Pare i zdravlje se ne odvajaju. Ako se, ne daj Bože, razboliš, moraš imati pare da se lečiš. Kako može zdravlje da bude dobro ako nemaš para? A para se mora imati za svaki slučaj uz sve to. Dakle, želim zdravlje na prvom mestu i odmah do zdravlja su pare.

Pevačica je za života zaradila dosta novca a sada je priznala na šta je najviše trošila.

- Uglavnom na garderobu i šminku. Potekla sam iz sirotinjske porodice i bila sam željna toga. Kad sam postala Lepa Lukić, to sam prvo kupovala. Odem na turneju, otpevam vikend i ne donosem nijedan dinar kući. Sve sam trošila na krpice - rekla je pevačica i objasnila da nikada do sada nije ponovila odevnu kombinaciju.

Lepa ima kućnog ljubimca kog jako voli i kome posvećuje najviše pažnje:

- Odlično je maca. Ja joj kažem: "Dođi kod majke", a ona odmah dođe. Spava kod mene u krevetu.

Pokojni modni dizajner Karl Lagerfeld je svojoj mački ostavio čitavo bogatstvo, a Lukićeva je sada odlučila da li će i ona krenuti njegovim stopama:

- Ma jeste, da ostavim mački. Šta mačka zna šta sam joj ostavila?

Autor: N.B.