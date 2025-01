Barbara Bobak završila na infuziji! Publika ostala u čudu kada je ugledala na bini (FOTO)

Pevačica Barbara Bobak u punom je gasu poslednjih dana, a zbog premora je sinoć pred nastu završila na infuziji.

Barbara Bobak je malo kasnila sa nastupom, pa je onda izašla na scenu posle infuzije i objasnila o čemu se radi.

- Izvinjavam se na malenom kašnjenu, imala sam intervenciju - rekla je ona i počela da se smeje.

Barbara je zatim objavila i sliku iz bekstejdža, nastalu pred sam početak nastupa i pokazala da je završila na infuziji.

- Bekstejdž je nekad siv, nekad žut - napisala je pevačica.

Inače, Barbara je jedna od mlađih zvezda koji su definitivno obeležili prošlu, 2024. godinu, a u intervjuu za Telegraf je za Novu godinu otkrila i da li je zbog albuma i velikog uspeha doživela sputavanje i postavljenje nogu od strane nekih koleginica.

- Nikada u lice nisam doživela ništa ružno, nikad mi niko u lice ništa ružno nije rekao. Bila je ta jedna situacija sa jednim izvestnim kolegom koji je rešio da tako bezveze priča o meni. Nikada, recimo, sa koleginicama, sa ženama, nisam imala problem. Uglavnom su tu bili neki muškarci. Tako me sudbina zadesila, ali mislim i to je sve zdravo i na kraju dana i to je sve neki marketing i nešto se dešava, bitno je da se dešava, pa šta god da se dešava.

Autor: Nikola Žugić