U miru, slozi i veri: Zorica Marković otkrila kako provodi najradosniji hrišćanski praznik, evo čega sve ima na božićnoj trpezi

Pravoslavni vernici danas obeležavaju Božić, a poznate ličnositi neretko dele na društvenim mrežama kako obeležavaju najradosniji hrišćanski praznik.

Naša pevačica Zorica Marković otkrila je na koje načine proslavlja Badnji dan i Božić, a kako ona kaže to su običaji koji se u njihovoj porodici neguju godinama i prenose sa kolena na koleno.

- Od detinjstva negujem običaje, to je nešto što sam usvojila od svojih roditelja. Što se tiče mene i mojih bližnjih, ja sam to sačuvala, a takođe sam prenela i na moju decu - rekla je Zorica.

Na pitanje kako provodi božićne praznike, Zorica kaže:

- U miru, slozi i veri. Ne volim gužvu kada je u pitanju Badnji dan. Volim da pripremim posnu hranu i sve ono što ide uz to. Svi smo radosni kada stiže badnjak, kada ga unesemo u kuću. Poseban je taj neki osećaj i atmosfera. Što se tiče Božića, jedva čekam da umesim pogaču, ni tu ne izvoljevam, to je starinsku pogaču, kako je i red. Paricu ko nađe, svakako to ostaje u našoj kući, svi se radujemo tom trenutku. Posle ručka idemo u goste, i primamo goste takođe. Oba dana smo ispunjemi nekim posebnim osećajima.

Što se tiče trpeze, Zorica nam je otkrila da se kod nje može naći svega, od posne sarme, zimnice koju ona lično sprema. Riba je takođe nezaobilazni deo njene trpeze. Od kolača su baklave, naravno domaće slatko, koje sve pevačica sama priprema.

Na Božićnu trpezu, pevačica otkriva da dodaje i pečenje kao i teletinu.

Čitaocima Pink.rs portala Zorica je poželela:

- Želim vam svima ždravlje, sreću i slogu, ali uvek najviše zdravlje. Našem narodu i ljudima drugih vera, šaljem pozitivne misli i vibracije. Kada je čovek zdrav ima i može sve!

Autor: K.Kelava.