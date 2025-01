Evo zbog čega se razveo Ivan Milinković: Bivši član Legendi progovorio o propalom braku

Sve otkrio!

Bivši član "Legendi", Ivan Milinković retko govori o svom privatnom životu, a sada je otkrio zbog čega se prvi put razveo.

- Prva supruga je igrala u folkloru, 1994. godine smo se upoznali, bili smo sedam godina zajedno i razveli smo se 2000. godine. Tada su Legende bile veoma popularne, bili smo na vrhu top lista i narodne i zabavne muzike. Ali, mislim da to nije imalo veze sa razvodom, započeo je priču Ivan i nastavio:

- Ja sam neko ko je bio veran, ko je ušao u brak iz ljubavi. Kasnije, kada je prošlo sedam godina, došlo je do zamora, ona je završila tri fakulteta jedan za drugim. Ja stalno putujem, nastupam, bilo je puno dana i meseci kada sam imao po dva koncerta dnevno. Verovatno je to delom uticalo na naš brak, ja sam imao svoje okupacije, a ona svoje, ispričao je Milinković.

U 40. godini dobio sina

Pevač se razveo od prve supruge, a sreću u ljubavi je pronašao pored druge Milice koju je upoznao na nastupu. U 40. godini je sa njom dobio sina.

- Ona me je štedela kada je odgajanje sina Filipa u pitanju. Ja ujutru dođem sa puta, ona bude sa njim i gleda da on ne plače da me ne budi. Ja na sceni moram da blistam, jer neko je platio kartu i želi da te gleda u punom sjaju, ne zanima ga da li je tebi neko plakao sinoć ili ti nisi spavao. U ovom poslu stalno moraš da se dokazuješ i moraš uvek da budeš na visini zadatka. To je velika obaveza. Nažalost, malo vremena sam provodio sa sinom kada je bio mali. Moja žena me i danas kritikuje da treba sada više da budem sa njim, ali ja sam na Kosmaju, on sa društvom. Treba više vremena provoditi sa decom. Meni je tata umro 1992., a mama mi je umrla 2019. godine, kada ti odu roditelji, onda vidiš koliko ti neke stvari fale. Treba čovek da se trudi da iskoristi vreme pametno.



Autor: N.B.