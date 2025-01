VOLELA BIH DA DOBIJEM DEVOJČICU: Prija trudna, a evo kako je govorila o prinovi

Aleksandra Prijović je u drugom stanju, a ona i njen suprug Filip Živojinović čekaju drugo dete.

Naime, Aleksandra sa suprugom Filipom Živojinovićem ima sina Aleksandra, a uskoro će njihova porodica postati bogatija za još jednog člana.

Podsetimo, Aleksandra je nedavno u emisiji "Ceca show" otkrila da priželjkuje devojčicu.

- Ja bih volela devojčicu. Mislim, najvažnije je da je dete živo i zdravo i da sve bude kako treba. Ali kada bih mogla da biram, volela bih devojčicu - iskreno je rekla tada Aleksandra.

- To je lepo, imati i dečaka i devojčicu - nadovezala se Ceca.

"Čim sam ga upoznala, znala sam da će to biti ljubav za ceo život"

Aleksandra i njen suprug Filip inače su u braku od 2018. godine, a njihov sin Aleksandar stigao je na svet pre četiri. Svojevremeno je pevačica u medijima otvoreno govorila o početku veze sa Filipom Živojinovićem.

Tada je priznala da je od prvog susreta znala da je to ljubav za ceo život.

– Čim sam ga upoznala, znala sam da će to biti ljubav za ceo život. Naš prvi poljubac desio se u mom stanu na Voždovcu. Odmah me je osvojio manirima, načinom razmišljanja i stavovima. Još tada sam znala da ću se udati za njega i da je on pravi. Oduševio me je prvi put kada je trebalo da dođe kod mene. Pitao me je šta ću da popijem i pojedem, da donese. Ja sam rekla ‘ništa’, jer znate kako je u početku, kad vam se neko sviđa, niti ste gladni, niti ste žedni - ispričala je Prijović svojevremeno.

